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Как встретить Новый год и не навредить здоровью: Роспотребнадзор дал петербуржцам важные советы

В ведомстве напомнили о правилах при выборе продуктов для праздничного стола
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам рассказали, как не навредить здоровью на Новый год

Петербуржцам рассказали, как не навредить здоровью на Новый год

Фото: Олег ЗОЛОТО

Приближается Новый год и люди начинают суетиться, готовясь к празднику: покупают подарки, продукты для праздничного стола, выбирают наряды. Роспотребнадзор напомнил жителям Санкт-Петербурга о том, что в такой суете важно не забыть о главном - о здоровье. В новогоднюю ночь, как правило, люди много едят, поэтому нужно внимательно подходить к тому, что ставится на новогодний стол.

- Перед праздниками многие стараются приобретать продукты заранее, но не всегда это полезная привычка, - заметили в Роспотребнадзоре. - Заранее лучше покупать продукты только с длительным сроком хранения. Всегда проверяйте состав и срок годности.

А вот сложные салаты из множество компонентов и заправкой из сметаны или майонеза лучше не готовить. Также стоит отказаться от кондитерских изделии с кремом и полуфабрикатов из рубленного мяса.

- Салаты, блюда из рубленного мяса и холодец лучше готовить в небольших количествах. А заправленные салаты не храните больше суток, - посоветовали в ведомстве. - Важно не смешивать свежеприготовленную еду со вчерашними остатками.

Новогодний стол лучше делать из легких блюд, чтобы не нагружать организм

Новогодний стол лучше делать из легких блюд, чтобы не нагружать организм

Фото: Олег ЗОЛОТО

Также многие из нас специально перед новогодней ночью ничего не едят, чтобы насладиться в удовольствие всеми яствами. Однако это может сыграть плохую шутку с вашим кишечным трактом. В Роспотребнадзоре советуют не садиться за стол голодными.

- Во время застолья не пытайтесь попробовать все и сразу, чтобы не создавать большую нагрузку на организм. Лучше сначала съесть салат, затем, например, холодец, а после горячее, - рассказали эксперты.

Алкоголь, разумеется, лучше употреблять умерено, а еду запивать не газировкой, а водой или соком.

Также после застолья не рвитесь кататься с горки. Дайте организму немного переварить "Оливье" и фаршированные перцы, прежде чем переходить к активности.

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