Как встретить Новый год и не навредить здоровью: Роспотребнадзор дал петербуржцам важные советы

Петербуржцам рассказали, как не навредить здоровью на Новый год Фото: Олег ЗОЛОТО

Приближается Новый год и люди начинают суетиться, готовясь к празднику: покупают подарки, продукты для праздничного стола, выбирают наряды. Роспотребнадзор напомнил жителям Санкт-Петербурга о том, что в такой суете важно не забыть о главном - о здоровье. В новогоднюю ночь, как правило, люди много едят, поэтому нужно внимательно подходить к тому, что ставится на новогодний стол.

- Перед праздниками многие стараются приобретать продукты заранее, но не всегда это полезная привычка, - заметили в Роспотребнадзоре. - Заранее лучше покупать продукты только с длительным сроком хранения. Всегда проверяйте состав и срок годности.

А вот сложные салаты из множество компонентов и заправкой из сметаны или майонеза лучше не готовить. Также стоит отказаться от кондитерских изделии с кремом и полуфабрикатов из рубленного мяса.

- Салаты, блюда из рубленного мяса и холодец лучше готовить в небольших количествах. А заправленные салаты не храните больше суток, - посоветовали в ведомстве. - Важно не смешивать свежеприготовленную еду со вчерашними остатками.

Новогодний стол лучше делать из легких блюд, чтобы не нагружать организм Фото: Олег ЗОЛОТО

Также многие из нас специально перед новогодней ночью ничего не едят, чтобы насладиться в удовольствие всеми яствами. Однако это может сыграть плохую шутку с вашим кишечным трактом. В Роспотребнадзоре советуют не садиться за стол голодными.

- Во время застолья не пытайтесь попробовать все и сразу, чтобы не создавать большую нагрузку на организм. Лучше сначала съесть салат, затем, например, холодец, а после горячее, - рассказали эксперты.

Алкоголь, разумеется, лучше употреблять умерено, а еду запивать не газировкой, а водой или соком.

Также после застолья не рвитесь кататься с горки. Дайте организму немного переварить "Оливье" и фаршированные перцы, прежде чем переходить к активности.