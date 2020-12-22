Первые в России маршруты по историческим деревьям проложили в Санкт-Петербурге

Каждый уникальный пешеходный маршрут можно будет обойти за 1-2,5 часа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге. В достопримечательности превратили более полусотни исторических дубов, кленов и лиственниц в центре города, которым миновало 70 лет.

Великовозрастные деревья искали по архивным документам, вычисляли по старинным фотографиям и полотнам художников. Попутно с созданием туристических маршрутов специалисты Лесотехнической академии и Русского музея, горячо откликнувшиеся на идею общественников, сделали несколько открытий.

Центр Петербурга – некогда города-сада – вполне законно превращается в каменные джунгли. Фото: Олег ЗОЛОТО

– В маршруты включили деревья, возраст которых можно доказать документально, а таковых не так много, – объясняет координатор проекта «Живые свидетели истории» Алексей Лебедев. – Некоторые деревья пришлось подвергнуть исследованию – кернить.

Все маршруты нанесли на интерактивную карту, воспользоваться которой все желающие смогут с 1 января 2021-го. Почти все они пешеходные, рассчитанные на 1-2,5 часа прогулки. Отдельное приложение разрабатывать не стали, ведь мало кому из туристов во время прогулки захочется скачивать отдельную платформу. Зато узнать о том, что вы стоите у дерева-экспоната, можно будет из информационной таблички с QR-кодом, из СМИ, а также, как надеются создатели, из материалов городского Комитета по туризму.

«ЗЕЛЕНЫЕ» МАРШРУТЫ ПЕТЕРБУРГА

ВЕЛИКИЕ ДУБЫ

Этот маршрут включает восемь «остановок» у дубов материкового центра Петербурга и Васильевского острова.

– С дубами было проще всего, – признается координатор проекта «Живые свидетели истории» Федор Резванов. – Эти деревья в нашем климате наиболее устойчивы, живут они долго. Всем деревьям на этом маршруте за 150 лет. Многие из дубов старше, чем соседние здания.

Дуб Григория Потемкина

Этот зеленый красавец – старейшина маршрута. Его в 1789 году привез из Крыма светлейший князь, главный фаворит Екатерины Великой Григорий Потемкин. По преданию, императрица пряталась в тени его ветвей от крымского солнца во время своего полугодового Таврического вояжа. Когда дуб оказался в Петербурге, ему уже было более 80 лет.

Державин описал это дерево в стихотворении 1799 года «На смерть Нарышкина», который купил усадьбу Потемкина. Сегодня дуб расположен на территории Университета имени Лесгафта.

Румянцевский и Шлимановский дубы

Эти деревья в составе сада посадили в 1867 году вокруг Румянцевского обелиска, перенесенного на Васильевский в 1818-ом решением Александра Первого. Любопытно, что ранее обелиск славным победам Румянцева-Задунайского в русско-турецкой войне 1787-1791 годов трижды менял место прописки.

Обелиск славным победам Румянцева-Задунайского трижды менял место прописки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сад высадили на средства золотопромышленника Степана Соловьева и его делового партнера и одновременно оппонента в судебных тяжбах – купца первой гильдии, археолога и открывателя сокровищ Трои Генриха Шлимана.

Сад высадили на средства золотопромышленника Соловьева и археолога Генриха Шлимана. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дуб Александра Второго

Дерево в Александровском саду в 1874 году посадил сам император Александр Второй, по инициативе которого и был разбит этот сад. Дуб по сей день стоит напротив северного портала Исакиевского собора.

Дерево в Александровском саду в 1874 году посадил сам император Александр Второй. Фото: Предоставлено организаторами

«Открылся Александровский сад весьма торжественно, хотя церемония проходила в дождливый понедельник, – писала 8 июля 1874 года газета «Петербургский листок». – Приехал сам император Александр Второй. Выйдя из коляски, он изволил пройти до газона против портала Исаакиевского собора, где лично посадил дубок. Там же дал согласие на название сада своим именем».

ДЕРЕВЬЯ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

В маршруте пять удивительных деревьев, зеленеющих в самом сердце Петербурга.

Троица из Воронихинского сквера

Здесь качают ветвями сразу три исторических дерева – один из старейших кленов Петербурга, дуб и единственная на Невском лиственница. Хотя сквер был разбит в 1865 году, он множество раз трансформировался, частично застраивался коровниками, торговыми лавками, сараями и сеновалами. Старшим из тройки исторических деревьев является, скорее всего, дуб: его посадили во время очередной реконструкции в 1912 году.

Тополь у Банковского моста

Один из старейших тополей Петербурга и последний из аллеи берлинских тополей, высаженных в 1910 году. Это дерево – излюбленный персонаж полотен пейзажистов и фотографов, поэтому его эволюцию легко проследить по картинам и снимкам.

Почтовая карточка с пейзажем у Банковского мостика, 1929 год. Фото: Предоставлено организаторами

Березы у Аничкова дворца

Единственные березы, которые можно найти на Невском сегодня. Трудно поверить, что 300 лет назад они украшали весь центр города.

– Когда-то Невский проспект был березовым: около двух веков, начиная с Петра, вдоль него высаживались березовые аллеи в три-четыре ряда, – рассказывает участница разработки маршрутов, создательница движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника. – Так было до Николая Первого, который вырубил все деревья ради движения транспорта.

Эти березы хоть и не застали ни Петра, ни императорской России – их в 1965 году высадили при входе выпускники Дворца пионеров, в том числе космонавты Герман Титов и Владимир Комаров, – но стали символом ушедшей березовой эпохи Невского проспекта.

ДЕРЕВЬЯ РУССКОГО МУЗЕЯ

Маршрут, охватывающий Летний и Михайловский сады, включил сразу 18 точек. На нем можно повстречать и 123-летний каштан Николая Второго, и 160-летния вяз, и экзотические вековые клены, и «букет» из лип посадки середины XIX века, и, конечно, петровский дуб, который уже обзавелся 185 официальными «отпрысками» по всему миру.

Маршрут, охватывающий Летний и Михайловский сады, включил сразу 18 точек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но открытие, сделанное специалистами во время подготовки маршрута, касается не его. Ученых удивила лиственница, которая растет в Летнем саду. До недавних пор полагали, что ей 190 лет. Но кернение показало, что дереву 294 года.

Это 123-летний каштан времен Николая Второго. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Получается, что наша лиственница старше Линдуловской рощи, основанной по указу Петра и засеянной архангельской лиственницей для развития корабельного дела, – объясняет главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. – Причем посажена она была примерно в год смерти Петра. Это историческое и ботаническое открытие.

Ученых удивила лиственница, которая растет в Летнем саду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь старшейшая лиственница Летнего сада – а, может, и всего Петербурга – кандидат в федеральные деревья-памятники.

У каждого дерева есть табличка с QR-кодом. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Кстати, у каждого дерева маршрута Русского музея мы установили таблички с QR-кодами, – говорил Алексей Лебедев. – Пока опробуем их только здесь, на охраняемой территории: в местах общего пользования еще предстоит решить проблему вандализма.

Остролистный клен в Михайловском саду отметил вековой юбилей. Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

Остальные «зеленые» маршруты Петербурга охватывают:

– Таврический сад и окрестности,

– Петроградскую сторону,

– дворы Лиговки.

Букетная посадка лип в Михайловском. Фото: Олег ЗОЛОТО

КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕРЕВЬЯ

Деревья Петербурга подвергают инвентаризации и наделяют паспортами с середины XIX века. Правда, касается это, по большей части, деревьев с особой историей – например, посаженных Романовыми или растущими в знаменитых садах и парках Петербурга.

Наиболее ценные деревья попадают в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, Реестр удивительных деревьев России либо перечень Деревьев-памятников живой природы. Хотя предложить кандидатов в реестр может любой желающий, централизованной работы по исследованию деревьев и наделению их статусом никто не ведет. Трудоемко, дорого и незачем. Именно поэтому сегодня в Национальном реестре значится всего дюжина зеленых старожилов из Петербурга.

В Национальном реестре значится всего дюжина зеленых старожилов из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более того, ситуация, обусловленная законом и общим экономическим фонов, сделала борьбу за сохранение деревьев невыгодной. Продлевать жизнь дереву – пусть даже с богатой историей – дорого и сложно. Спилить его куда проще и дешевле. А вот если оно рухнет на автомобиль или прохожего, придется отвечать рублем и даже свободой. Немудрено, что большинство «балансодержателей» предпочитает не рисковать и пускает возрастные деревья на дрова.

– Никто не заинтересован в сохранении даже здорового дерева: дерево имеет цену в прайс-листе, и, если застройщик снесен его, потому что оно мешает проекту, он должен будет просто посадить одно или два новых в черте города, – объясняет Лебедев. – По сути, сейчас можно законно снести абсолютно любое дерево, за исключением наиболее известных. Дерево Петербурга обезличено, это не предмет охраны и не наследие: это просто растение.

Старейшему дубу Михайловского миновало 300 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В итоге центр Петербурга – некогда города-сада – вполне законно превращается в каменные джунгли, в лучшем случае получая аллейки саженцев взамен взрослых дубов, тополей и кленов. Меньше страдают скверы и парки, которые, впрочем, тоже лихо застраивают.

Первый шаг к сохранению деревьев, по мнению экспертов, – каталогизировать растительность Петербурга и выделить из общей зеленой массы самые ценные объекты. А после нужно будет изменить закон так, чтобы сохранить дерево стало выгоднее, чем спилить и выкорчевать.

– Петербург город северный, каменный, в центре не разгуляешься, всегда встает выбор: либо деревья, либо коммуникации, либо строительство, – спрашивает Черданцева. – Этот выбор натыкается на закон и недостаток финансирования. Системы сосуществования развивающегося современного города и деревьев уже придуманы, но они дорогие. Можно обязать застройщиков использовать их, но тогда это неизбежно отразиться на стоимости квадратного метра жилья. В любом случае, развивать законодательство придется комплексно, совместно с властью, общественниками, экспертами. Причем и на региональном, и на федеральном уровне.

Первый шаг к сохранению деревьев, по мнению экспертов, – каталогизировать растительность Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выходом могли бы стать вертикальное озеленение, сады на крышах и зелень в кадках. Вот только в Петербурге такие варианты, по словам специалистов, не приживутся из-за климата и хрупких исторических зданий.

– Сохранить зеленую ткань Петербурга и насытить ее новыми насаждениями – это самое главное, – уверен главный специалист отдела сохранения исторической среды центральных районов Комитета по охране памятников, председатель Совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского Союза архитекторов Андрей Рейман. – И к этому должны подстраиваться все технические службы, а не наоборот.

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