Петербургский суд разрешил участнику «Дом-2» вернуться в Россию

Смольнинский суд Петербурга разрешил Игорю Русанову въехать в Россию. Фото: instagram.com/rusik_rusanov

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга дал «зеленый свет» семейному счастью участников закрывающегося шоу «Дом-2». Судья удовлетворил иск проживавшего в Петербурге гражданина Украины Игоря Русанова и отменил решение МВД о запрете въезда ему в Россию.

- Истец считал, что данное решение подлежит отмене по следующим обстоятельствам: Русанов с 2000 года проживает на территории РФ; Русанов женат. Являясь участником телепроекта «Дом 2. Построй свою любовь», 14.02.2020 зарегистрировал на Сейшельских островах брак с Юлией Щегловой; Русанов имеет твердое намерение проживать с супругой в России; В 2018 году он приобрел в собственность долю в уставном капитале ООО «Кафе на Грибоедова» и исправно платит налоги; Русанов свободно владеет русским языком. Не нарушает безопасность РФ, - сообщала в ноябре 2020 года Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, когда был подан иск.

Причиной судебного иска стала невозможность жить в России вместе с женой - моделью Юлией Щегловой. По возвращении с Сейшельский островов Игоря просто не пустили в Россию, так как за ним числились три штрафа за нарушение правил дорожного движения. Формально, это давало право МВД ограничить въезд в страну иностранному гражданину, что и было сделано.

Чтобы побыть вместе, жене Игоря приходилось ездить на Украину. Фото: instagram.com/rusik_rusanov

Только начавшим строить любовь супругам пришлось разъехаться. Она осталась в Москве, а он отправился к родителям, на Украину. Но жизнь в разлуке с молодой и красивой женой не входила в планы Игоря Русанова, поэтому он пошел в суд.

Сам участник «Дома-2» отмечал что, в данном случае, очевидна несоразмерность вмешательства в личную жизнь, а «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни».

Суд с доводами согласился и отменил постановление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти о запрете Русанову въезда в Россию.

Впрочем, Новый год пара встретит в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом в своем Инстаграме сообщила сама Юлия Щеглова.