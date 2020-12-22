Следователи рассказали подробности о загадочной смерти известного ученого из Санкт-Петербурга

Следователи рассказали новости о загадочной смерти ученого из Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге продолжается расследование смерти известного ученого, биолога Александра Каганского. Известно, что 45-летний мужчина на несколько дней прилетел в Северную столицу, однако почти сразу же погиб при загадочных обстоятельствах. Его тело в одних трусах нашли под окнами дома на улице Замшина. Во вторник, 22 декабря 2020 года, следователи рассказали о ходе проверок по уголовному делу.

- В рамках расследования уголовного дела проведено большое количество следственных действий, в частности допрошены знакомые и родственники погибшего, назначены различные экспертизы. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты, - рассказали в следственном комитете.

Также по подозрению в убийстве ученого был задержан 45-летний петербуржец. Однако на данный момент его причастность к произошедшему не установлена.

Правоохранители продолжают расследование. Рассматриваются различные версии, в том числе и суицид.

Как стало известно, в последнее время ученый находился не в самом лучшем психологическом состоянии из-за напряженной работы, на что жаловался знакомым.

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