ТОП-5 подарков: что ждать жителям Петербурга и Ленобласти под елкой. Фото: freepik.com.

Грядущий Новый год может стать одним из самых домашних и семейных праздников: из-за пандемии коронавируса закрыто или ограничено большинство традиционных для россиян туристических новогодних направлений, а в ряде регионов России не будут работать развлекательные заведения, кафе и рестораны. Аналитики МТС Банка выяснили, какими подарками жители региона порадуют своих родных и близких, выделив пять категорий по наибольшему количеству продаж и предположив, что именно эти подарки можно будет найти под елкой в новогоднюю ночь.

Что может лежать под елкой: ТОП-5 подарков *

Одежда и аксессуары – вероятность 31%.** Сертификаты магазинов одежды или косметики – традиционно самые простые подарки, которые востребованы в любой ситуации. И, конечно, надо сделать подарок себе, чтобы встретить Новый год в чем-то новом. Средний чек в этой категории – 2320 рублей.

Товары для дома – 23%. Здесь можно найти множество полезных подарков, начиная от посуды и постельного белья, заканчивая стильными предметами интерьера. Причем они могут быть новогодней тематики. Средний чек – 1700 рублей.

Косметика – 21%. Один из самых желанных подарков для прекрасного пола, а мужчинам подойдет туалетная вода, главное, точно знать вкус или обойтись подарочным сертификатом. Средний чек – 1220 рублей.

Лотерейный билет – 13%. Новогодняя ночь – ночь волшебства и чудес, выигрыш в лотерею – это ли не чудо? Средний чек – 610 рублей.

Смартфоны, гаджеты и аксессуары – 12%. Сложно представить себе жизнь без смартфона. В современных реалиях – это максимально полезный подарок. Средний чек – 5930 рублей.

КОНКРЕТНО

Средняя стоимость новогоднего подарка – 2360 рублей.

Самый большой рост в первой половине декабря 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года показали транзакции по покупке товаров для дома (+90%) и косметики (+53%).

Женщины и мужчины тратят примерно одинаково на покупку подарков в предновогодний период. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 53% приходится на мужчин. Мужчины безоговорочные лидеры при покупке лотерейных билетов – 88% транзакций в этой категории, а женщины при покупке косметики – 79%.

Примечательно, что в первой половине декабря 2020 года количество транзакций на благотворительность выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом, однако средняя сумма пожертвования уменьшилась на 20%.

СПРАВКА

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2019-2020 годов.

* По абсолютному количеству совершенных транзакций

** За 100% принято количество совершенных транзакций по пяти рассматриваемым категориям.