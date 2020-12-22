Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для «МегаФона». Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон».

«МегаФон» запустил совместную ритейл-коллаборацию с российским художником-калиграффистом Покрасом Лампасом. В салонах оператора появились дизайнерские корнеры, где представлена лимитированная коллекция чехлов для iPhone в исполнении российского трендсеттера. Их получат в подарок все новые абоненты тарифной линейки #БезПереплат.

Покрас Лампас – российский художник и идеолог нового направления в искусстве «каллиграфутуризм». Символами из разных алфавитов он создает необычные композиции в своей фирменной стилистике. Одни из самых ярких его работ в России: инсталляция на фасаде Новой Третьяковки и роспись площади перед стадионом «Локомотив» в Москве.

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон».

Дизайн-корнеры, где представлена коллекция чехлов, появились в трех петербургских салонах связи «МегаФон» на Лиговском пр., д. 43-45, канале Грибоедова д. 18-20 и Каменноостровском пр., д. 4. К созданию корнеров приложили руку местные реставраторы, специализирующиеся на раритетных предметах мебели. Визуальное оформление корнеров выполнено в фирменной стилистике Покраса. Здесь можно протестировать чехлы или устроить фотосессию на фоне самобытного и яркого арт-уголка.

- Проект призван поддержать локальное производство и творцов. В его рамках я с командой собирал старую мебель по всему Петербургу, восстанавливал и расписывал, – рассказал Покрас у себя в блоге.

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон».

Лимитированная коллекция «МегаФон & Покрас Лампас» выполнена в двух вариантах дизайна в гамме из черного, зеленого и фиолетовых цветов. Для их создания использован силикон, а принт нанесен методом УФ-печати в несколько слоев, что создает эффект 3D-рисунка. Выбрать чехол можно для большинства моделей iPhone: от семерки и XR до новой модели 12. Также в корнерах скоро будут доступны именные чехлы от Покраса из базовой коллекции в черно-белом исполнении.

Фирменный чехол из лимитированной коллекции можно получить в подарок при подключении или переходе на тарифы «МегаФона» «Максимум», «VIP» и «Премиум» тарифной линейки #БезПереплат и пополнении счета телефона на 1 500 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон».

- Один из важнейших трендов для наших клиентов – это персонализация. Он прослеживается как в наших тарифах, каждый из которых ориентирован на потребности конкретного абонента, так и в аксессуарах. Количество чехлов ограничено, поэтому я уверена: те, кто ценит индивидуальность, с удовольствием воспользуются предложенной МегаФоном возможностью, – комментирует директор кластера Санкт-Петербурга и Ленинградкой области МегаФона Наталья Юсипова.