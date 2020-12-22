Беглов поручил обеспечить ветеранов видеосвязью ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

Многие мероприятия в есть Дня освобождения Ленинграда от блокады пройдут в онлайн-формате. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге уже идет подготовка к двум памятным датам – годовщине прорыва блокады Ленинграда и Дню полного освобождения города. Программу обсудили в ходе заседания правительства во вторник, 22 декабря. Несмотря на пандемию, отказываться в городе от традиционных мероприятий не будут. Но чтобы уберечь пожилых людей от коронавируса, большинство из них проведут в онлайн-формате.

Как рассказал председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков, основные мероприятия запланированы на 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как и всегда, состоится тожественно-траурная церемония с участием официальных лиц на Пискаревском кладбище с возложением цветов. Не отменят и полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Будут гореть факелы на Ростральных колоннах. Ветеранов в этот день, конечно, просят поберечь здоровье и оставаться дома. Именно поэтому особое внимание уделят работе местных администраций и волонтеров и личным поздравлениям.

– Наши ветераны, несмотря на условия пандемии, должны почувствовать внимание, заботу и поддержку, – отметил Александр Ржаненков.

Кроме того, запланирован традиционный концерт в БКЗ «Октябрьский», но пройдет он в онлайне. Его ветераны смогут посмотреть по телевизору. Но если ситуация с коронавирусом будет позволять, то не исключено и посещение зрительного зала с соблюдением всех мер.

– Если будет позволять обстановка, то в БКЗ «Октябрьский» может быть проведен традиционный концерт. Но это будет зависеть от тех условий, в которых мы окажемся через месяц, – отметил Александр Ржаненков.

К слову, из-за пандемии также перенесли съезд блокадников из разных регионов страны. Предварительно он состоится в мае 2021 года. А вот проведение 28 января Международного историко-культурного патриотического форума «Историческая память» пока в планах есть. Но и его проведение в онлайне не исключают. Некоторые театры смогут также организовать просмотры спектаклей и концертов по видео. Например, 18 января Театр Марионеток покажет трансляцию спектакля «Годы войны».

Чтобы ветераны и блокадники смогли следить за событиями, смотреть концерты и спектакли, общаться друг с другом, губернатор Александр Беглов дал поручение комитету по соцполитике и районным администрациям продумать, как технически обеспечить для пожилых людей видеоконференцсвязь.