Петербуржцы просят сохранить стадион на территории музея-заповедника «Павловск»

На стадионе "Павловск" занимаются и дети, и пожилые люди. Фото: vk.com/cfkcsnews

В Павловске может прекратить свое существование популярный спортивный объект – стадион на территории знаменитого музея-заповедника. Футбольное поле и несколько небольших зданий уже десять лет занимает центр физкультуры, спорта и здоровья «Царское Село». Там работает с десяток секций и тренируются больше 500 жителей Павловска – от 6 лет и до преклонного возраста. Тренировочная база была предоставлена в безвозмездное пользование городу. Однако в феврале 2020 года музей-заповедник «Павловск» перешел в федеральное подчинение, и теперь самостоятельно распоряжаться объектами не может. Освободить помещения спортсмены должны в конце января нового года. А перезаключить договор на пользование могут только федеральные власти.

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Тем временем жители Павловска бьют тревогу и даже запустили в Сети петицию с просьбой сохранить стадион. Ее подписали почти полторы тысячи человек. На проблему обратил внимание и депутат ЗакСобрания Юрий Бочков, который как раз представляет интересы жителей Пушкинского района Петербурга.

– Фактически на сегодня это единственный спортивный объект, который действует на территории города Павловск. Могу сказать, что он используется и для реализации молодежной политики. Это некий центр притяжения города, – рассказал «КП-Петербург» Юрий Бочков. – Кроме того, у нас нет бассейна, его обещают построить только через полтора года, а спортшкола будет построена года через три.

На спортивном объекте работает с десяток секций для разных возрастов. Фото: vk.com/cfkcsnews

На прошлой неделе по инициативе депутата ситуацию вокруг стадиона парламентарии обсудили с представителями комитетов, администрации Пушкина и Павловска, руководством музея-заповедника. По словам Юрия Бочкова, стороны сошлись во мнении, что сохранить стадион в рабочем состоянии нужно до тех пор, пока не будет построено необходимое спортивное сооружение для жителей Павловска. Обращение с такой просьбой депутаты отправили премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкульт.

Кроме того, парламентарии обратились и к губернатору Петербурга Александру Беглову, чтобы он рассмотрел возможность строительства нового спортивного объекта.

ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУШИЙ

Интересно, что планы на территорию, которую занимает стадион, уже есть. Речь идет о восстановлении знаменитого Павловского Музыкального вокзала. Того самого, где когда-то давали концерты Иоганн Штраус и Федор Шаляпин и танцевала несравненная Анна Павлова. Вокзал, открытый в 1838 году и ставший центром культурной жизни, не пережил Великую Отечественную войну. Сейчас об утраченном здании напоминает камень с мемориальной табличкой. А участок, где когда-то находилась станция Царскосельской железной дороги, частично совпадает с современным стадионом.

В величественном Павловском парке хотят восстановить Музыкальный вокзал. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Инициатором восстановления Павловского Музыкального вокзала выступает РЖД. Представители компании сейчас ведут исследовательские и предпроектные работы, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ГМЗ «Павловск». – Музей-заповедник также планирует восстановить историческую планировку этой части парка (парковый район Большая Звезда).

И хотя сроки возведения вокзала еще не называют, к воссозданию исторического здания и решению проблемы спортсменов нужно подходить комплексно, считают петербургские депутаты.

– Еще нет проекта восстановления музыкального вокзала. А пока он будет создаваться, выноситься на обсуждение, согласовываться, это займет 2-3 года. И если комплексно подходить к этому вопросу, за это время можно построить в Павловске спортивный объект. Так мы решим и вопрос спортивный, и восстановим исторический объект. Наша задача найти компромисс. Именно поэтому мы просим федералов подключиться к этому вопросу, – добавляет Юрий Бочков.