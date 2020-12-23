В соцсетях в группе помощи маленькому петербуржцу со спинальной мышечной атрофией Руслану Вавилову запустили серию предновогодних лотерей. Участвуя в них, вы сможете сделать подарок на праздники не только себе, но и крохе, который очень хочет поскорее стать здоровым.При заболевании Руслана каждый день на счету. Историю малыша «Комсомолка» рассказывала еще летом.В 4 месяца он перестал переворачиваться на бок и на животик, вел себя вяло. Три месяца родители бегали по врачам, чтобы понять, что происходит с их единственным и долгожданным сыном. Но врачи в один голос уверяли, что они надумывают и такое бывает: мол, походите на массаж и все будет хорошо. В 7 месяцев малыш перестал поднимать ножки, у него ослабли ручки, головка и начались проблемы с дыханием. Результат генетического исследования показал, что у него спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа. Это генетическое заболевание, при котором сильно слабеют мышцы: становится труднее двигаться, есть и дышать.Общенациональная детская больница США в Колумбусе согласна помочь Руслану и провести терапию препаратом «Золгенсма». Стоит он около 180 млн рублей. Чтобы вылечить малыша, нужен один укол. Пока на него удалось собрать только 102 491 856 рублей (61,5% ). Осталось еще 64 164 544 рублей.Сейчас Русе 1 год и 8 месяцев. Времени остается все меньше, потому как лекарство нужно ввести пока ему не исполнится два года — потом лечение ему уже не поможет.