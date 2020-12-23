Вечером 20 декабря в Санкт-Петербурге на детской площадке на Новоизмайловском проспекте произошла драка между соседями. С одной стороны конфликта была семья: 14-летняя школьница Арина (имя изменено - прим.ред.), ее 24-летняя сестра - блогерша Виктория и их родители. С другой стороны - муж с женой и их двухлетний малыш, а также трое мужчин-соседей. Поначалу блогерша выставила всю ссору в свою пользу. После драки она опубликовала пост о том, что ее вместе с сестрой, отцом и матерью жестоко избили трое неизвестных. Якобы они просто пристали к 14-летней школьнице, а Виктория и родители приехали заступиться за девочку, но получили от мужчин удары железными прутьями и лопатой.«КП-Петербург» ранее публиковала версию второй стороны конфликта, в которой оказалось все несколько иначе. Конфликт первыми начали именно 14-летняя школьница со своими подругами и ее старшая сестра. Все началось, когда мать двухлетнего малыша сделала Арине замечание на детской площадке. Сейчас в редакцию \\"Комсомолки\\" обратилась та самая мама, которая рассказала, как началась та самая потасовка.- Мы с мужем и двухлетним ребенком хотели поехать за покупками к Новому году, - рассказала \\"КП-Петербург\\" женщина. - У нас была припаркована машина. Я проходила мимо детской площадки, когда заметила там неадекватную компанию. Школьницы сидели с ногами на лавке и курили, я сделала им замечание. Началась перепалка. Они мне кричали: \\"Какое вы имеете право? Мы тут после дня рождения\\". Все бы так и закончилось, но далее какая-то из девочек стала вызванивать свою сестру-блогершу. Хотя их было шесть человек, а я одна. Тут приходит эта девица Виктория, которая сейчас пиарится, закуривает сигарету и дым выпускает мне в лицо. Я ее оттолкнула от себя, тогда она схватила меня за волосы и стала избивать ногами по голове и животу. Это все зафиксировано. Тут подбежал мой муж с ребенком на руках. Ребенок, видя все это, начал кричать. Но Викторию это не остановило, она начала угрожать, что будет избивать меня дальше. Мы позвонили в полицию, мне стало плохо, поэтому мы поехали в травмпункт.Во время конфликта мама малыша позвонила соседям, чтобы они пришли на площадку в качестве свидетелей. Это те самые трое мужчин, про которых Виктория рассказывала, что они били семью прутьями и лопатой.- Соседи хотели задержать эту преступницу, чтобы приехала полиция и забрала ее, - поясняет мать малыша. - Они посадили ее на скамейку. Они ее не избивали. Тут прибежала ее пьяная мамаша и стала бросаться на ребят. За ней прибежал и папа блогерши. Началась потасовка. Да, мои соседи действительно схватили лопату, но не били ею их. Они ее взяли, чтобы отпугнуть их, ведь Виктория распылила им в лицо газовый баллончик. Есть даже видео, как эта блогерша сама бежит за нашими соседями, матерится и кричит, чтобы те вышли на улицу. Сейчас на нее написано уже пять заявлений. Мы требуем возбудить уголовное дело за избиение мамы с малышом.Сейчас проверку по факту драки проводит ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.- Эта блогерша избила мать с ребенком, а потом опубликовала у себя вранье, которое разошлось в СМИ. И сейчас получается, они чувствуют свою безнаказанность. Поэтому я и обратилась к вам, - пояснила \\"КП\\" мать ребенка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Школьницы напали на мать с малышом»: Стало известно, почему трое мужчин избили семью на детской площадке в ПетербургеПоявилась новая версия случившегося на Новойзмайловском проспекте (подробности)«Лупили железными прутьями и лопатой»: Петербурженка рассказала, как трое мужчин избили семью с ребенком в Санкт-ПетербургеНападавшие обещали поставить девушку на колени, били родителей при школьнице и теперь угрожают, что ребенок не дойдет до школы (подробности)