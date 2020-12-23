Одну из первых «боевых» машин бывшего гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова вставили на продажу в Санкт-Петербурге. Желтая «восьмерка» выборгской ракеты, как прозвали спортсмена еще до прихода в королевские гонки, появилась на сайте одного из профильных порталов. Автомобиль оценен в 600 тысяч рублей.- Боевая машина экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, - гласит короткое описание.В качестве доказательства к объявлению приложены архивные фото машины и снимок спортивного техпаспорта «Лады», в которой указаны данные владельца и даже его домашний адрес. На тот момент, разумеется.Что касается самой машины, то по документам «восьмерка» была выпущена в 1998 году и с того момента пробежала всего 15 тысяч километров. Мощность двигателя указана стандартная - 70 лошадиных сил, что, конечно же не соответствует действительности. После спортивной доработки такие «болиды» имели по 150-200 «лошадок».Судя по снимкам, автомобиль, который ранее гонялся за спортивный клуб «Фаворит», находится в идеальном состоянии. Кто именно продает машину и как она попала в руки нынешнему владельцу, не уточняется.Напомним, что Виталий Петров начал спортивную карьеру в 14 лет с ледовых кольцевых гонок. В 2001 году он дебютировал в российском «Кубке «Лады». Продаваемая машина, вероятно относится к этому периоду.С 2003 года Виталий отправился покорять Европу и гонялся в младших формульных классах, где демонстрировал успехи, пока не привлек внимание боссов команды «Формулы-1» «Рено».В 2010 году Виталий Петров стал первым представителем России в «королевских» гонках в качестве боевого пилота. Петрову также принадлежит первый подиум «Формулы-1» для России - третье место на Гран-При Австралии 2011 года.Отметим, что со спортивной карьерой сыну помог крупный выборгский бизнесмен Александр Петров, убитый выстрелом киллера осенью 2020 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Моему горю нет предела»: гонщик «Формулы-1» Виталий Петров впервые высказался об убийстве своего отца27 октября в Выборге начнется церемония прощания с бизнесменом Александром Петровым (подробности)