В минувшее воскресенье состоялась любопытная премьера: мультимедийный видеоэкскурс «Юсуповский дворец: анфиладами страстей». Посмотреть эту ленту стоит и тем, кто еще только планирует свой визит в Петербург, чтобы познакомиться с ним и полюбить его заочно, и тем, кто не раз бывал в особняке на набережной Мойки и считает себя искушенным ценителем исторических прогулок. У этого фильма необычный и очень интересный формат: его нельзя назвать ни гидом, ни документальным рассказом, ни художественной постановкой, хотя перечисленные жанры представлены в нем, и этот микс придает особенную чарующую магию.С первых кадров ведущие – Народный артист России Николай Буров и актриса театра и кино Карина Разумовская – вовлекают зрителей в сюжет, полный самых неожиданных поворотов. История одной из старейших династий России – князей Юсуповых, – даже в наш пресыщенный впечатлениями век, раскрывается в таком количестве захватывающих фактов и подробностей, что интрига не позволяет оторваться от экрана до самого финала.Следуя за рассказчиками, переходя из одной анфилады в другую, зритель ощущает себя едва ли не свидетелем всех тех событий, которые происходили в особняке: в его залах отчетливо отразилась смена эпох, общественных настроений и вкусов – на искусство, моду, каноны красоты, общественные идеалы...Не только увлекательный рассказ, но и необычная съемка, превращают эту ленту в практическое пособие для рождения «красоты в глазах смотрящего». Камера, будто «поймав» взгляд восторженного зрителя, ведет его, и в ее фокусе оказываются самые притягательные фрагменты интерьеров, самые ускользающие и удивительные детали, которые связывают судьбу дворца и его обитателей незримыми линиями и заставляют поверить, что все в этой жизни взаимосвязано, неразрывно и неслучайно.Благодаря поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и компании «Ростелеком», с 21 декабря видео-экскурс могут посмотреть все желающие бесплатно на цифровом видеосервисе Wink.