«ЕвроХим» много лет подряд входит в число лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по устойчивому развитию, что свидетельствует о высоком уровне социальной и экологической ответственности компании и её активном участии в достижении глобальных целей устойчивого развития. Этот год не стал исключением.В условиях пандемии «ЕвроХим» создал специальный штаб по противодействию коронавирусу – он решает проблемы на местах и координирует совместную работу муниципалитетов, предприятий компании и волонтёров. Во всех городах, где расположены предприятия компании, от Заполярья до Северного Кавказа, компания предоставила медицинским, жилищно-коммунальным и образовательным учреждениям сотни тысяч перчаток и масок, закрытых очков, одноразовых халатов и фартуков, респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства. Везде местным районным и городским больницам передано необходимое оборудование по запросу медиков. Во всех городах постоянно работают команды волонтёров, помогающие социально уязвимым группам населения.В Кингисеппе, где находятся предприятия «ЕвроХима» - «Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-Запад», волонтеры компании передали местным социальным и медицинским учреждениям различные средства, необходимые для борьбы с распространением заболевания: медицинские приборы и оборудование для обеззараживания воздуха, средства индивидуальной защиты для медицинских работников, пенсионеров и ветеранов, дезинфицирующие вещества, эффективно убивающие вирус, а также продуктовые наборы. Помощь получили дом-интернат для пожилых людей, городская больница и поликлиника. Благотворительные акции волонтёры «ЕвроХима» осуществляют вместе с активистами ОНФ.Проекты «ЕвроХима» в условиях эпидемии признаны Общественной палатой России одной из лучших социальных практик среди российских компаний. За бескорыстный вклад в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе» компания награждена Почётной грамотой за подписью президента РФ и стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел – 2020». Также волонтёрские программы «ЕвроХима» награждены премией Минпромторга.