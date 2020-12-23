Ксения никогда не мечтала стать журналистом, но то ли судьба распорядилась иначе, то ли счастливый случай. Сначала она выиграла международный конкурс СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов «Высший бал(л), или Ум + красота = студент». Затем стала звездой петербургского телевидения, а теперь, будучи многодетной мамой, волонтером и дипломированным сексологом, ведет передачи на американском ТВ и готовит к запуску собственный канал. Телеведущая рассказала о секретах своего успеха.1. Используй шансыТелевизионные камеры сопровождали Ксению с самого детства. Однажды в клуб юннатов, куда ходила пятилетняя Ксюша, приехала команда передачи «Ребятам о зверятах». Девочку попросили рассказать об осоеде Осе. Птица больно впивалась в руку, а от страха краснело лицо, но Ксения справилась. После блестящего дебюта юная Корякина появилась еще в нескольких передачах, и даже сериале.Но к страшим классам Ксения железно решила стать психологом и записалась на подготовительные курсы Университета имени Герцена. И кто знает, как бы сложилась ее жизнь, если бы однажды в школу не принесли проспекты конкурса «Высший бал(л), или Ум + красота = Студент». Этот интеллектуальный конкурс красоты много лет проводил СПбГУП, а наградой для умниц и красавиц становилась возможность зачисления и бесплатного обучения.- Помню, позвонила по указанному номеру, немного рассказала о себе, но не подошла по росту - 164 сантиметра, - вспоминает Ксения. - Тогда моя настойчивая подруга решила позвонить сама. Она так меня расписала, да еще к росту прибавила пару сантиметров, что меня пригласили поучаствовать.В вузе сразу разглядели в Ксюше не только приятную наружность, но и серьезное содержание и решили помочь ей добиться успеха. После победы в полуфинале Ксению пригласили в университетскую ТВ-студию, и девушка оказалась в своей стихии. Окончив школу с золотой медалью и став студенткой, Корякина вернулась сюда уже как ведущая молодежного канала, который вещал в эфире ТНТ. -Тогда я еще не понимала, какой счастливый лотерейный билет мне попался, - признается Ксения.2. Не стесняйся трудитьсяВскоре Корякина стала лицом университетского ТВ-канала.- Вуз был в эфире каждый день с 07.00 до 09.00. А так как мы сами писали тексты, снимали сюжеты и вели программы, вставать приходилось в четыре утра, - рассказывает Ксения. - Уходила из университета не раньше десяти вечера. Все пять лет жизни для меня прошли исключительно в университете, и это было счастье.Вуз давал особые возможности. Каждое утро студентка общалась с личностями высокой культуры и глубоких познаний - выдающимися учеными, прокурорами, деятелями искусства. Повезло юной телеведущей интервьюировать и Николая Караченцова, и Иосифа Кобзона, и Жореса Алферова. Этот бесценный опыт Ксения использует по сей день.- К выпускному у меня была записная книжка с политиками, бизнесменами, работниками администрации и деятелями шоу-бизнеса Петербурга, - вспоминает Корякина.Бурную внеучебную работу приходилось совмещать с учебой: по условиям конкурса, Ксения обязана была учиться только на пять. Надежность и ответственность, выработанные тогда, не оставляют Корякину и сейчас.- Иногда я была очень усталой и могла даже задремать на лекции. Но не на лекции Юрия Владимировича Зобнина. Он был настолько харизматичным и энергетически захватывающим! - улыбается Ксения. - Приковывали внимание и лекции с приглашенными экспертами, каждый студент мог прикоснуться к великому человеку и задать мэтру свой вопрос. Такие встречи - один из больших плюсов нашего университета.3. Ставь правильные целиНа большом ТВ корреспондент Корякина появилась на четвертом курсе, когда проходила практику на канале «Россия». После университетского ТВ это было несложно. А на пятом курсе Корякину, идущую на красный диплом, пригласили на канал «100ТВ». Ксения более трех лет вела на петербургском канале программу «Однажды утром».Карьера набирала обороты, журналистку стали приглашать вести концерты в БКЗ «Октябрьский» в паре с такими звездами, как Валерий Леонтьев. Но Ксению заметил будущий муж - мексиканский телемагнат Альберто Лара, ведущая привлекла гармоничным сочетанием красоты, порядочности и серьезности и вскоре, оставив карьеру на пике, Корякина уехала в Мексику.- Хотя я и тосковала по журналистике, но всегда мечтала о семье и детях, поэтому решила в тот момент провести другую программу, - улыбается телеведущая.Правильная ориентация на главные жизненные ценности, традиционность взглядов и ответственность, привитые в вузе, сделали из Ксении прекрасную жену и маму троих сыновей. Попутно Корякина погрузилась в культуру Мексики, а затем вместе с близкими перебралась в Майами.Год назад Ксения вернулась в профессию. Сейчас на телеканале «Русская Америка» Корякина ведет новостные «Итоги недели» и собственное «Эспрессо-шоу», гостями которого становятся известные жители США.- Мама-журналист - горе в семье. Как вы все успеваете? - интересуемся. - Мобилизоваться помогает университетский опыт. В СПбГУП учат ценить каждую минуту, тратить ее на дело. Все-таки, даря любовь близким, все мы должны реализовываться как личности. В промежутках между семьей и съемками Ксения трудится президентом школьной Ассоциации учителей и родителей, а накануне возвращения в журналистику она успела получить второе образование по профессии психолог-сексолог.- Теперь я задумалась о собственном ТВ-канале на двух языках. Представлю его в ближайшее время, - по секрету сообщает Ксения. - А еще буду очень рада проектам в России: я патриот и сильно скучаю по родине.КСТАТИИнструкция, как стать хорошим журналистом- Убедитесь, что журналистика вам (не родителям, не друзьям, а вам) правда интересна: эта профессия захватывающая, но без ответственности и энтузиазма задержаться в ней сложно.- Выберите вуз. Узнайте, где его выпускники работают сейчас.- Развивайтесь во всех возможных направлениях: общайтесь с разными людьми, расширяйте кругозор, интересуйтесь культурой и искусством, учите языки.- Будьте целеустремленным. Не бойтесь отказа, стучите в закрытую дверь вновь, но не переходите грань приличия и такта.КОНКРЕТНОНесколько знаменитых людей, с которыми Ксении Корякиной посчастливилось пообщаться на студенческом телевидении:- нобелевский лауреат, физик Жорес Алферов- актер Николай Караченцов- социолог Игорь Кон- певица Надежда Бабкина- культуролог, академик Александр Запесоцкий.