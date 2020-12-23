2020 год оказался непростым для большинства петербуржцев. Причем настолько, что не все смогли удержать себя в рамках закона. Так, по данным Генпрокуратуры России, количество преступлений в городе выросло на 26,5 %, а тяжелых - и вовсе на 40%. Такие данные значатся на Портале правовой статистики, при этом данные за 2020 год взяты только по ноябрь, а значит цифры могут еще подрасти.Всего в 2019 году в городу было зарегистрировано 48 726 нарушений закона. В 2020-м этот показатель составил уже 58 258 преступлений.Количество тяжких правонарушений составило 11 301 и 18 061 соответственно. Из них особо тяжких - 5449 (2019 г.) и 5127 (январь-ноябрь 2020 г.) Средне-тяжелых преступлений совершено 14 162 против 17 929 - рост в 35%.Впрочем, не все так плохо. Уличных грабежей стало меньше. Да и вообще, в статистику попали дела, которые пылились на полках последние несколько лет. Работа по раскрытию «глухарей» также ведется.- Необходимо отметить, что указанные цифры иллюстрируют в первую очередь количество возбужденных уголовных дел. Действительно, их количество возросло. При этом уровень особо тяжких преступлений остался на прежнем уровне. А уличная преступность сократилась более чем на 10%. Безопаснее на улицах города стало, в первую очередь, благодаря снижению таких преступлений как уличные кражи, грабежи, разбои, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Увеличение общего числа преступлений обусловлено ростом тяжких правонарушений, в том числе мошенничества в Интернете. Связано это, прежде всего, с принципиальной позицией руководства Главка: ни одно обращение в полицию по таким фактам не остается без внимания.По данным правоохранительных органов, бурный рост за время пандемии показали так называемые киберпреступления. То есть те, которые совершаются при помощи сетевых технологий, мобильной связи и т.д. В первую очередь речь идет о мошенничестве в банковской сфере, когда пенсионерам звонят из «службы безопасности банка» и просят перевести деньги на якобы безопасный счет.Иногда преступники уже находятся в местах лишения свободы, что не мешает им обманывать пожилых горожан на миллионы рублей.Также в статистику по тяжелым преступлениям попадают и угоны авто, по ним город - один из лидеров в России.А вот насколько сильно сказался на количестве бытовых преступлений режим самоизоляции, во время которого петербуржцы подолгу сидели дома, не уточняется.