Подведены итоги областного конкурса «Здоровая рабочая среда», который проводился в регионе впервые. Его задачей были выявление и популяризация наиболее удачных ЗОЖ-программ, реализуемых на предприятиях. В конкурсе приняли участие 14 предприятии, они рассказывали, как у них формируется среда, способствующая ведению сотрудниками здорового образа жизни.Жюри конкурса оценивали мотивацию сотрудников к ведению здорового образа жизни, проведение профилактических мероприятий и снижение экономических затрат предприятия, связанных со снижением заболеваемости и потерями времени на вредные привычки. Награждение победителей прошло в рамках Форума предпринимателей Ленинградской области.«ЕвроХим-Северо-Запад» - современное производство аммиака, которое было построено в Кингисеппком районе всего за 4 года и торжественно открыто в прошлом году рамках Петербургского международного экономического форума. Корпоративная программа здоровья предприятия разноплановая и включает в себя несколько направлений. Поддержка спорта - завод имеет свои команды по волейболу и футболу и обеспечивает спортсменам условия для тренировок. Также компания является организатором и спонсором спортивных турниров, в которых принимают участие команды предприятий района и сборные местных жителей, регулярно проводит Дни донора и семейные мероприятия. В дни пандемии коронавирусной инфекции обеспечивает сотрудников средствами защиты (маски, антисептики, перчатки) и организует безопасные условия труда для сотрудников.На форуме предпринимателей Ленинградской области наградили шесть победителей:- лучшая корпоративная программа здоровья на крупном предприятии – Волховский филиал АО «Апатит» (ФосАгро);- лучшая корпоративная программа здоровья на среднем предприятии – ФГУП «Завод имени Морозова»;- лучшая корпоративная программа здоровья на малом предприятии – ООО «Арт Выборг Тревел»;- самая инновационная корпоративная программа здоровья на предприятии – АО «Еврохим-Северо-Запад»;- самая масштабная (по количеству мер) корпоративная программа здоровья на предприятии – ГБУЗ ЛО «Выборгская межрайонная больница»;- самая вовлекающая в ЗОЖ корпоративная программа – детский сад «Мал да Велик» в Кудрово.Организаторами конкурса выступили комитет по здравоохранению Ленинградской области, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики» и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.