Вот уже три года в Северной столице реализуется программа «Чистое небо», призванная избавить исторические районы от опутавших их проводов. Освобождать воздушное пространство Петербурга начали, конечно же, с Невского проспекта. На участке от Дворцовой площади до улицы Александра Невского уже убрали свыше трехсот различных кабелей. Программа продолжится и в 2021 году.Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе комитета по информатизации и связи, следующий шаг – это расчистка неба над Музейным кварталом – территорией в границах набережной реки Мойки, Конногвардейского бульвара, Исаакиевской площади и Новой Голландии. После того, как все лишние провода здесь снимут, планируют заняться и Петроградской стороной, где приведут в порядок Большой проспект.- Эти два участка мы будет расчищать до конца года. Это достаточно обширная территория, а сам процесс не такой быстрый, как нам бы хотелось, - пояснили в комитете. - Обозначенные в плане зоны являются визитной карточкой города, поэтому за них и принято решение взяться в первую очередь.Потесниться придется оптически-волоконным кабелям операторов связи – именно от них, по сути, и освобождают петербургское небо. Провода для троллейбусов и трамваев останутся на месте. Все то, что снимут сверху, пристроят внизу – в подземных пешеходных переходах, специальных оптических муфтах и прочих сооружениях инфраструктуры. Такой же выход предлагают и тем, кто только собирается протянуть над городом свой кабель, ведь «наземный» вариант гораздо дешевле «воздушного».Как подчеркнули в Комитете, жители уже успели высоко оценить «Чистое небо» - после того, как преобразился Невский проспект, горожане уже засыпали кураторов проекта положительными откликами.