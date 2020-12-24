В этом году крупнейший отраслевой Профсоюз нашей страны - Нефтегазстройпрофсоюз России - отмечает свое 30-летие. За это время его авторитет возрос в разы, а количество членов Профсоюза фактически не уменьшилось. И это несмотря ни на какие изменения в социально-экономической сфере России. Выясняем, за счет чего Нефтегазстройпрофсоюзу России удалось добиться таких успехов.ОТВЕТ НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬВ сложный период как никогда важна поддержка окружающих - семьи, друзей, коллектива, а в последние годы наша страна оказалась в сложнейших социально-экономических условиях из-за санкций, ужесточения мер социальной политики, увеличения размера НДС. Ситуацию усугубило введение в 2020 году ограничений из-за коронавирусной инфекции. Тем не менее Нефтегазстройпрофсоюзу России удалось добиться полного соблюдения прав работников. Помогла в этом грамотная работа Профсоюза сразу по нескольким направлениям.Так, был подписан целый ряд соглашений, которые стали основой социального партнерства на федеральном отраслевом уровне. По этим соглашениям работники отрасли получают определенный уровень условий оплаты труда, трудовых гарантий и льгот. К примеру, Профсоюзу удалось отстоять ряд принятых еще в советское время важных документов, содержащих нормы трудового права. Речь идет об организации вахтовых поселков и вахтового метода работы, медицинской помощи, социально-бытового обеспечения, режима труда и отдыха, учета рабочего времени. Немало сил приложено для сохранения социальных льгот, районных коэффициентов, северных надбавок, профессиональных стандартов.Кроме того, с 2019 года Нефтегазстройпрофсоюз России доказывает необходимость исключения работников северных территорий из перечня категорий граждан, которым повышен пенсионный возраст. В центре внимания остаются качество и ценовая доступность транспортных услуг, ход реформы здравоохранения и оптимизации медицинских учреждений в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детские оздоровительные кампании.БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕКонтроль за обеспечением безопасности на рабочих местах, предоставление компенсаций и льгот в случае работы в опасных или вредных условиях - одно из ключевых направлений деятельности для Нефтегазстройпрофсоюза России на протяжении всей его истории.Тема охраны труда особенно важна в период кризиса, когда отношение к сохранению собственного здоровья и жизни становится второстепенным. Не секрет, что из-за инфляции и «оптимизации» производства в заложниках остается рядовой работник. Из-за психоэмоциональной нагрузки люди невольно пренебрегают мерами безопасности. В то же время работодатель, пытаясь оптимизировать затраты, проводит сокращение производственных бригад, считая лишним наличие наблюдающих, допускающих и руководителей работ. Их обязанности перекладываются на одного из членов бригады, который совмещает обязанности исполнителя работ и руководителя работ или наблюдающего. А это ведет к ненадлежащему контролю и в дальнейшем - к производственным травмам. Такое поведение участников трудовых отношений обусловлено перекосом шкалы ценностей, упованием на то, что негативные события происходят с другими, а не со мной.- Одними инструктажами и палочными методами (наказанием) мотивацию работников к бережному отношению к собственной жизни и здоровью повысить невозможно. Необходимы более эффективные и гибкие методы изменения мировоззрения граждан, и не в зрелом возрасте, а со школьной скамьи, если не раньше. Ведь именно в этом возрасте закладываются базисные ценности у человека, - уверены специалисты Нефтегазстройпрофсоюза России. - Для этого необходимо уже в ближайшее время ввести практику воспитания культуры здоровья у детей с помощью специальных игровых форм, позволяющих сформировать систему ценностей, в которой на первом месте стоит собственная жизнь.РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯВсе это далеко не полный перечень успехов, которых удалось добиться Нефтегазстройпрофсоюзу России в плане защиты интересов трудящихся за последние пять лет. В области правозащитной работы Профсоюз контролирует соблюдение работодателями трудового законодательства, выполнение условий коллективных договоров, соглашений. Также организация оказывает членам Профсоюза бесплатную юридическую помощь по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при разрешении индивидуальных трудовых споров и защите трудовых прав. Кроме того, эксперты Профсоюза ведут как внесудебную, так и судебную защиту трудовых прав и законных интересов работников.- Основными задачами Профсоюза всегда были и остаются защита социально-трудовых прав и экономических интересов членов Профсоюза, эффективная деятельность по охране труда и здоровья работников и членов их семей, правозащитная работа, позволяющая защитить и обезопасить членов Профсоюза. В различные периоды нашей Профсоюзной истории эти задачи немного видоизменялись, появлялись новые направления. К примеру, активная и эффективная работа с профильными комитетами Госдумы, участие в законотворческой деятельности. Но три вышеупомянутые задачи являлись основными всегда и таковыми останутся, - говорит председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин.КСТАТИКонструктивный диалог получилсяЗа последние годы Профсоюзу удалось выстроить эффективные взаимоотношения с отечественными органами власти, законодательной и исполнительной, федеральной и региональной. В частности, поддерживаются тесные контакты с Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством энергетики РФ, Минвостокразвития России. Профсоюз также постоянно взаимодействует с тремя комитетами Государственной думы. Его представители входят в состав экспертных советов при комитетах, что позволяет поднимать различные актуальные вопросы. Наконец, в рамках активной работы с целым рядом субъектов Российской Федерации заключены соглашения о сотрудничестве с правительствами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской области и Республики Башкортостан.