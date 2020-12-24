Более тридцати лет назад в Петербурге начал работу Центр содействия семейному воспитанию № 8 (бывш. детский дом № 10). За прошедшие годы его выпускниками стало около двухсот ребятишек, оставшихся без попечения родителей.Несколько лет назад в учреждении начался уникальный эксперимент. Для детей, часто беспомощных в бытовых вопросах, построили «тренировочные квартиры», где воспитанники учатся ответственности: убирают, делают уроки, играют, готовят и совместно ведут домашнее хозяйство. Все это необходимо, чтобы в будущем дети, которые взрослеют под крылом воспитателей, без проблем освоились в большом мире.Исполнить мечту о домашнем уюте и оснастить помещения современной техникой помогла компания «Газпром переработка». Предприятие уже несколько лет поддерживает воспитанников центра, которых в этом году стало практически вдвое больше - с 46 до 80. Теперь ребята могут самостоятельно поддерживать чистоту и удивлять соседей чаем с пирогами собственного приготовления. Но нуждался центр не только в бытовой электронике, но и в транспорте. Количество воспитанников увеличилось, а один из пяти автомобилей в парке оказался на грани списания. Предприятие «Газпром переработка» выделило деньги, на которые руководство учреждения приобрело восьмиместный микроавтобус для перевозки детей.- Остро стоял вопрос о доставке ребят в школы. В интересах детей мы стараемся не менять учебные заведения, сохраняя привычный для воспитанников образ жизни. До недавнего времени школ было восемь, сейчас уже шестнадцать, а доставить всех ребят на уроки нужно к девяти утра. С этой задачей четыре наших автобуса уже не справлялись, - поделилась директор центра Оксана Шарапова. - Также хочется отметить, что автомобиль мы приобрели в период начала пандемии. Он очень выручил нас в это непростое время. Мы смогли сократить поездки детей в общественном транспорте, тем самым обезопасив их.Сегодня подарок «Газпром переработки» активно используется центром - детей ежедневно возят на различны