СТАБИЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫВ конце года принято подводить итоги. Для когото они окажутся грустными - многие компании из-за пандемии переживают кризис, а кто-то, напротив, получил импульс для развития. Показательным стал пример крупных промышленных предприятий Петербурга: ни одно из них во время пандемии свою работу не останавливало. У ведущих заводов нагрузка даже выросла. К примеру, у Ижорских заводов в этом году заказов заметно прибавилось, что, впрочем, неудивительно: предприятие считается эталонным поставщиком уникального корпусного оборудования для атомной энергетики и нефтепереработки. Ижорцы готовы к выполнению заказов любой степени сложности качественно и в срок. И партнеры предприятию доверяют. Ижорские заводы сотрудничают с такими гигантами российской промышленности, как ГК «Росатом», НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть», и другими. Это дает Ижорским заводам возможность участвовать в самых перспективных отечественных проектах.УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕМожете представить себе «деталь» весом более 1300 тонн? Опыт производства изделий с такими внушительными весовыми характеристиками есть у Ижорских заводов. За последние годы предприятие изготовило десятки тяжеловесных агрегатов для нефтеперерабатывающих заводов страны. В октябре, к примеру, предприятие отгрузило хоть и менее масштабный, но не менее важный агрегат - реактор изодепарафинизации дизельного топлива для нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО» компании «Татнефть» в Нижнекамске. Реактор необходим в основном для производства минеральных масел, а также для получения зимнего дизельного топлива.Но не только оборудование для нефтепереработки - основа успешной деятельности Ижорских заводов. Уже более полувека предприятие изготавливает ответственное корпусное оборудование для атомной энергетики. Из последних успехов - отгрузка сразу двух транспортных шлюзов для третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Куданкулам» (Индия). В собранном виде каждый шлюз весит 280 тонн, его длина составляет 14 метров, а диаметр центральной секции 9 метров. В Индию агрегаты отправились морем в разобранном и надежно упакованном виде. Транспортный шлюз на атомной электростанции - это герметично запираемая камера для загрузки и выгрузки ядерного топлива и оборудования. В случае аварии на АЭС ворота транспортного шлюза должны закрыться с обеих сторон за 9 минут 20 секунд, при этом обеспечить герметичность реакторного отделения. Таким образом, шлюз становится надежным барьером для защиты внешней среды от радиации нештатной ситуации. Сегодня на Ижорских заводах на разных стадиях изготовления находятся шлюзы для пятого и шестого энергоблоков АЭС «Куданкулам». И это лишь часть большой работы, которую ижорцы делают для развития атомной энергетики.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАКАЗЫВысочайшее качество ижорского оборудования позволяет предприятию оставаться одним из ведущих европейских производителей корпусного оборудования для атомных электростанций. Сегодня в работе на Ижорских заводах находится оборудование реакторных установок для крупнейших мировых атомных строек в России, Китае, Индии, Турции и Республике Бангладеш. В том числе завод изготавливает реактор и другое корпусное оборудование для реакторного зала первой турецкой атомной станции «Аккую». В ноябре на заводе побывала делегация Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NRA) во главе с президентом доктором Зафером Демирджаном. Партнеры познакомились с технологическими возможностями Ижорских заводов и убедились, что петербургские производители способны обеспечить надежность и качество. Для этого у предприятия есть все необходимое: огромный опыт, уникальная технологическая база и высококвалифицированные кадры.