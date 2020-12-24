В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 20-летнего парня, который собирался продать девушку в сексуальное рабство в Египет. В четверг, 24 декабря 2020 года, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми. На крючок алчного молодого человека попалась 19-летняя девушка, которая думала, что поедет за границу для религиозного обучения.- По версии следствия, подозреваемый с целью поиска женщины для использования ее в рабском труде и сексуальной эксплуатации на территории Республики Египет, познакомился в сети интернет с 19-летней местной жительницей, которой сообщил ложные сведения о выезде за границу под предлогом ее религиозного обучения, - рассказали в комитете.В течение декабря парень несколько раз встречался со своей жертвой, уговаривал и убеждал поехать с ним и даже купил билеты на самолет Петербург-Стамбул.После парень стал скрывать девушку от ее родственников, выключал телефон, переезжал с ней с места на место. Однако вывезти за границу потенциальную секс-рабыню ему не удалось, так как был задержа.На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, а также продолжается расследование.