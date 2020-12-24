Подходит к концу 2020 год - непростой для всех нас и крайне трудный для производителей продуктов питания. Даже в период жесткой самоизоляции они продолжали свою работу ради покупателей, соблюдая ужесточенные санитарные правила. Среди крупных петербургских пищевых производств, приспособившихся к новой реальности, - компания «Европром». Более двадцати лет она является лидером в стране по изготовлению имитированной икры и рыбных пресервов.- Для нас было важно обеспечить безопасность наших сотрудников и производства - мы всегда должны гарантировать, что наш покупатель получит качественный, вкусный и полезный продукт, произведенный в условиях, отвечающих всем необходимым требованиям, - рассказывает директор по маркетингу ООО «Европром» Яна Петыш. - И мы очень гордимся тем, что справились со всеми сложностями.Компании удалось не только не допустить перебоев в поставках продукции, но и обновить дизайн продукции, расширить ассортимент. В этом году на рынок вышли новинки: например, икра «Царская» с кремом, а также была обновлена линейка имитированной икры «Здоровье».- Долгое время вся линейка икры «Здоровье» была гранулированной, но в этом году мы начали постепенный переход на технологию капсулирования, чтобы дать своим покупателям возможность приобрести более сложный и вкусный продукт, сохранив его доступность с точки зрения цены, - продолжает Яна Петыш. - Мы были первой в России компанией, выпустившей на рынок капсулированную икру. И мы рады, что смогли представить давно известный и популярный продукт в совершенно новом качестве. Еще одним приятным сюрпризом для покупателей стала возможность приобрести нашу продукцию прямо с производства, заказав ее через наши соцсети.В преддверии Нового года «Европром» напоминает, что обычно в это время рынок наполняет контрафакт. В погоне за выручкой, недобросовестные компании перефасовывают и продают имитированную икру под видом натуральной. Покупатель не только теряет деньги, но и рискует своим здоровьем. Существует риск, что продукт упакован и произведен без соблюдения санитарных условий. Чтобы уберечь себя, не покупайте икру с рук и выбирайте продукцию проверенного производителя.- Если вдруг вы не уверены в продукте, который приобрели, мы всегда советуем сварить купленную вами икру - именно этот способ является самым эффективным, - советуют в «Европроме». - Главное, не просто окуните икру в кипяток или полейте горячей водой, а действительно сварите. Натуральная икра в этом случае побелеет, а имитированная останется без изменений.