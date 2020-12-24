23 декабря исполнился ровно год с того момента, как в путь отправился первый поезд, напрямую соединяющий Крым и Петербург. За это время доехать из пункта А в пункт Б на нем успели около полутора миллионов человек. В честь этой даты молодые художники Северной столицы – участники проекта STARYKH.GALLERY - создали выставку «Полуостров культуры», где в своих работах рассказали, насколько долгожданным было наземное сообщение с Крымом. Увидеть ее можно на Каменноостровском проспекте, 64к3.Центральной работой на выставке стал триптих Кирилла Соснина, посвященный первой поездке поезда «Таврия». На первой картине люди только собираются уехать из Петербурга, на второй они уже в пути, а на третьей изображено, как радостные пассажиры прибыли на теплый полуостров. Самое любопытное, что все персонажи здесь не вымышленные, а реальные, и некоторые, если вдруг попадут на эту выставку, смогут без труда узнать себя. Ради этого супруга Кирилла Алевтина специально отправилась в «таврическое» путешествие, чтобы собрать материал.- Она привезла оттуда массу историй! О бабушке-поэтессе, которая читала свои стихи, о дедушке, который все двое суток что-то ел, и о группе молодежи, возвращавшейся с какого-то форума, - рассказывает Кирилл. – Она сделала десятки эскизов. По ним и по ее впечатлениям, и рассказам я и писал потом эти картины. Тема мне близка еще и потому, что я сам люблю поезда: стук колес, эти стаканы в подстаканниках…Свой триптих Кирилл писал около года и закончил только неделю назад. Однако его работы на выставке не единственные – здесь также представлены картины ребят, которые в прошлом году ездили на пленэр к Крымскому мосту. В результате художники создали четыре красочных полотна.- Наш проект вычленяет важные события и вехи развития современнейшей России и сохраняет их в вечной форме академической живописи - универсального языка, с помощью которого мы можем рассказать будущим людям то, чем мы гордились сегодня, - поясняет основатель проекта STARYKH.GALLERY Александр Старых. – Меня не устраивают преобладающие тенденции в сегодняшнем искусстве. На текущий момент они, в большинстве своём склоняются к двум крайностям: первая - формы негативного выражения действительности, отражения фатализма авторов относительно будущего. Такие работы представлены в различных техниках и культурных направлениях. Вторая - исторические картины, представляющие собой романтизированную ностальгию о прошедшем несколько сотен лет назад.И первая тенденция, и вторая, безусловно, очень важны. Конечно, нам нельзя забывать свои корни, и, конечно же, необходим авторский барометр развития общества, чувствительно указывающий на противоречия развития глобального мира и предостерегающий нас от последствий оных.Однако, есть и другой путь.Так ли плох мир, в котором мы живём?Ведь в нём по-прежнему есть место свету, любви, подвигу, есть место большим проектам, устремлённым вглубь будущих веков. Разве не важно сохранить и это?Что увидят потомки спустя множество лет? Только то, что мы сегодня ощущали конец времён? Или подвиги наших отцов и дедов? Что они узнают именно о нас, наших делах, если мы не отразим этого в искусстве?Выставка будет доступна для посетителей до 30 января. Вход для всех бесплатный. Более того, как пояснили представители компании-перевозчика, которой принадлежит поезд «Таврия», возможно, картины петербургских художников вскоре появятся и в вагонах состава.