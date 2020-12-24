Пандемия изменила рынок труда и в России, и других странах. Некоторые профессии потеряли прежнюю востребованность, работодатели пересмотрели подход к организации процессов, а удаленка стала нормой. Эти и другие тенденции эксперты обсудили на встрече «HR. Как управлять командой в пандемию» в рамках проекта «Цифровое ускорение». Спикерами пресс-конференции стали директор по персоналу макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Юлия Девяткина, директор департамента по работе с персоналом «Абсолют Банка» Сергей Новосад и кандидат психологических наук, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Елена Кудрявцева.КАРТА КОММУНИКАЦИЙЮлия Девяткина отметила, что как только начался рост заболеваемости, компания Tele2 начала переводить сотрудников на удаленку и внедрять новую систему коммуникаций, которая помогла сохранить показатели эффективности.- С 2018 года мы реализовывали цифровые проекты, и в марте все наши наработки оказались востребованными. У нас уже был портал для обучения, приложения для сотрудников и удаленный доступ ко всем необходимым ресурсам. Все это очень помогло, - рассказывает Юлия Девяткина. - Но главное, что потребовалось, - создание оперативного управления. По всей стране были организованы штабы, которые собирались ежедневно. Это было похоже на настоящую подготовку к военным действиям. Я думаю, многие компании прошли через подобную историю.Благодаря работе штабов и усилиям IT-службы, в течение двух недель восемь тысяч человек перешли на удаленку. Сотрудникам обеспечили удаленный доступ и снабдили необходимой техникой. Кроме того, для работников Tele2 расширили пакет ДМС, организовали прямую линию с психологом, а также подключили сервис телемедицины. Это позволило упростить процесс получения высококвалифицированной медицинской помощи. Особенно актуально это оказалось для сотрудников из регионов, где система здравоохранения работала на пределе.- Безусловно, были сложности. Например, сбои в коммуникациях. Но решить эту проблему как горизонтально, так и вертикально помогла карта коммуникаций, - продолжает Юлия. - В ней по принципу спуска задач сверху вниз и получению обратной связи снизу-вверх расставлены макрорегиональные и региональные встречи сотрудников согласно приоритетам. Также мы проводим различные мероприятия онлайн, чтобы сотрудники держали связь с коллективом.СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИНа первый план сегодня выходит компонент заботы о здоровье, считает Елена Кудрявцева. Однако существуют и другие проблемы.- Не у всех есть возможность разместить рабочее место в изолированном помещении. Для многих это стало серьезным вопросом, - отмечает кандидат психологических наук. – Еще одна проблема, которую мы наблюдаем – дефицит неформального общения. Мы все поняли, что спонтанные встречи и непринужденные разговоры у кулера – очень важный компонент нашей рабочей жизни. И проблема онлайна в том, что спонтанность там очень сложно организовать.Также у сотрудников на «удаленке» наблюдается синдром длительной мобилизации, когда после долгого стресса и тревоги проявляется недостаток мотивации.- В офисе рабочее взаимодействие носило компонент нежесткой организации, - продолжает Елена Кудрявцева. - Теперь получается, если человек не ответил на телефонный звонок, другие сотрудники считывают это как неуважение к стремлению взаимодействовать. Поэтому работники находятся в режиме постоянного ожидания звонка или другого сигнала к коммуникации.О СИТУАЦИИ В МИРЕО мировых трендах рассказал Сергей Новосад. Эксперт отметил, что пандемия открыла для людей новые возможности. Например, благодаря массовому переходу в онлайн, можно наладить коммуникацию с коллегами по всему миру.- Если бизнес хочет выжить, он должен стать цифровым. Этот тренд присутствует в любой отрасли. Причем он должен показывать стабильный результат в нестабильной среде, - говорит Сергей Новосад. – Цифровое цунами создало дистанционную экономику – способ бесконтактного ведения бизнеса. Активно растет рынок фриланса. Труд таких сотрудников используется частично.Также в числе трендов, которые отмечает директор департамента по работе с персоналом «Абсолют Банка» - радикальный переход из офлайна в онлайн и миграция трудовых ресурсов от центра на периферию.- Используя удаленное рабочее место, можно нанимать сотрудников не в Москве, где они дороже, а в регионах, - объясняет эксперт. - Такая тенденция прослеживается и в других странах мира. Поэтому перераспределение трудового капитала приведет к колоссальным изменениям.