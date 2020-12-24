Одних пандемия выбивает из колеи, а других заставляет включить рациональность на полную и грамотно использовать сбережения. С начала 2020 года в Петербурге вдвое увеличился спрос на жилье. Люди активно скупают не только метры в новостройках, но и вторичку, и даже элитные квартиры. И, конечно же, берут под это ипотеку. Так, в этом году жители Северной столицы оформили займы на общую сумму 214 миллиардов рублей, что почти вдвое больше, чем в 2019-м. В среднем петербуржцы просили у банков 3,5 миллиона рублей.Откуда у людей такое рвение скупать квартиры в сложный экономический период, «Комсомолке» пояснила риелтор Анна Хрюкина. По ее словам, как раз трудности и толкают жителей на разумное использование капитала.- Во-первых, конечно, спрос спровоцировала льготная ипотека. Сейчас компании, строящие новое жилье, получают господдержку, и порой ипотека выходит под 5,5 процентов годовых, - объясняет она. – Еще один фактор – налог на банковские вклады. Люди понимают, что невыгодно держать деньги в банке под маленькими процентами, а куда прибыльнее вложить их в квартиры. Ну и третье - из-за общей нестабильности люди стараются приобрести недвижимость, чтобы деньги точно не пропали.По словам Анны, все чаще квартирами в Петербурге интересуются жители регионов. Их первые взносы за ипотеку порой составляют всего 10%. Так, если квартира стоит 7 миллионов, первоначально заплатить можно всего 700 тысяч рублей. А такие деньги, как уверяет риелтор, у людей имеются.- Не у студентов конечно, а у людей постарше, которые успели что-то накопить, - поясняет Анна. – Особенно сумасшедший спрос начался в июне, когда вновь открылись МФЦ и прочие организации. Только вдумайтесь: из 70 тысяч квартир в новостройках на данный момент осталось только 32 тысячи. Это очень высокий показатель.Ажиотажу на рынке недвижимости не помешал даже рост цен на жилье. Вторичка стала дороже на 12%, а метры в новостройках – на 16%. Схема здесь простая: понимая, что на льготную ипотеку клюнут сотни людей, застройщик быстренько взвинтил цены. А под этот шумок их задрали и собственники, которые решили продать свои квартиры.Что касается общей задолженности петербуржцев за ипотеку, то на данный момент она выросла на 18,2% и составляет 567,6 миллиардов рублей. В основном оплату люди вносят своевременно, на «просрочку» приходится лишь 0,6%.