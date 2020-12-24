«Всем приготовиться! Внимание, взлет. Взлетаю!». Мимо нас на скорости проносятся Ан-26, Ан-12, Ан-72 и Ту-134. Гул, рев мотора и отрыв. Мы находимся на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома Левашово. Здесь базируется основной состав пилотов транспортной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Впускают сюда по пропускам с разрешения командующего округом и обязательного без мобильного телефона с Интернетом. Ведь именно отсюда стартуют военные ЗВО для выполнения задач не только по всей стране, но и зарубежом, в том числе в Сирии.- На такую службу отбирают лучших, - подмигивает нам штурман, старший лейтенант Владимир Харченко. – До распределения я пять лет проходил обучение в училище в Челябинске, здесь уже почти три года. И скажу вам точно, скучно никогда не бывает.Мы попали на учения летного состава. В этот день офицеры отрабатывали одни из самых сложных упражнений – полеты с максимальным набором высоты и снижения на предельных скоростях и углах. Основным трюком пилотов здесь стал так называемый «афганский заход» или снижением с максимальным градиентом. Одно время такое в тяжелой авиации не применялось. Но при посадке в военных точках риски попасть под обстрел высоки. Поэтому пилоты стали применять сложную технику резко снижаться под острым углом. Внешне кажется, что самолет попросту падает. Но в последний момент он выруливает и плавно приземляется. Такие приземления использовали в Сирии.- Заход на посадку идет при угле в 45 градусов, - объясняет Владимир Харченко. – Это довольно сложное упражнение. В кабине самолета в этот момент находятся пять человек: командир корабля, правый пилот (помощник), штурман, бортовой техник и воздушный радист.Посреди аэродрома находится радиолокационная станция, рядом стоит командно-диспетчерский пункт, с которого видно всю взлетно-посадочную полосу протяженностью три километра. Отсюда диспетчера контролируют взлет и посадку судов, без их команды совершать любые движения запрещено. На аэродроме установлены около сотни чучел и специальная система, которая имитирует крик хищных птиц, чтобы отпугивать стаи.Пилоты военного аэродрома – офицеры отдельного смешанного авиаполка. Они занимаются перевозкой грузов, в том числе и гуманитарных, вооружения, военных и техники по всей стране и в горячие точки за рубеж. Отсюда стартуют самолеты и на стратегически важные места – за Полярный Круг.- Сейчас мы также отрабатываем полет на максимальный потолок, - продолжает Харченко. – Это 7 400 метров над землей. В другие дни выполняем десантирование. Но обо многом мы говорить не можем. При поступлении на службу сюда подписываем документ о допуске к гостайне.К слову, именно эти пилоты занимаются техническим обслуживанием космодрома «Плесецк».- Мы доставляем им все необходимое, в том числе оборудование, - делятся офицеры. – Для нас это уже давно отработанные схемы. Учебно-боевые задачи намного серьезнее.Ленобласть находится вблизи финской границы, поэтому пилоты часто отрабатывают подъем боевых истребителей в случае нарушения залета на российскую территорию зарубежных экипажей. Пилоты признаются – риски высокие всегда.- В 2000-м году погибли 19 парашютистов при падении вертолета Ми-8. Все имена мы помним, все случаи анализируем, чтобы предотвратить катастрофы впредь, - говорят офицеры аэродрома - Все имена мы помним, все случаи анализируем, чтобы предотвратить катастрофы впредь.