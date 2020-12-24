Похоже, день, когда эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге наконец-то пойдет на спад, уже недалеко. В четверг, 24 декабря, председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец утвердил план масштабной вакцинации населения. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.В распоряжении, в частности, приводится список медицинских организаций, где можно будет получить вакцину. Всего таких точек по городу должно открыться 70. В основном речь идет о прививочных пунктах в поликлиниках. Курировать распространение вакцины по учреждения поручено главному врачу городской клинической инфекционной больницы имени Боткина Денису Гусеву.Кроме того, в Смольном заранее позаботились и о том, чтобы создать у населения нужный настрой, а заодно не дать вмешаться в процесс вакцинации антипрививочникам и прочим «диссидентам».- Главному врачу «Городского центра медицинской профилактики» Дмитрию Ченцову [предписывается] обеспечить информирование населения о значимости вакцинации для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, - говорится в распоряжении за подписью Дмитрия Лисовца.Напомним: масштабная вакцинация от коронавируса в Северной столице запланирована на 2021-й год. Пока что препарат получают люди, находящиеся по долгу службы в особой группе риска: врачи и медсестры, учителя, социальные работники и так далее – всего их по состоянию на 24 декабря набралось уже 2 171. Кроме того, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что записаться на вакцинацию можно будет в онлайн-режиме.