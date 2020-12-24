В Ленинградской области днем 24 декабря вспыхнул пожар в детском пульмонологическом санатории в поселке Колчаново в Волховском районе. В учебном корпусе неожиданно загорелась крыша. Огонь мигом обхватил всю кровлю и начал заполнять здание дымом.- В 15:00 поступило сообщение о том, что горит детский пульмонологический санаторий, - подтвердили \\"КП-Петербург\\" в ГУ МЧС по Ленинградской области. - Туда сразу же были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установили, что горит кровля на двухэтажном учебном корпусе на площади 750 квадратных метров. Пожар локализован.К счастью, в огне никто не пострадал. Детей в момент ЧП здании не было.- Дети находились в спальном корпусе. Их всего пятеро, эвакуация в другой корпус не потребовалась, - уточнили в администрации Ленинградской области.По одной из версий, пожар мог начаться в кабинете, где стояла электронная техника.