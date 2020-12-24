О росте цен на рынке недвижимости в Петербурге заговорили почти сразу, как только появилась льготная ипотека. Спрос на новые квартиры сразу же начал увеличиваться, а вот новых комплексов в продажу выходило немного. Покупатели в первую очередь разбирали самые бюджетные квартиры, а оставшиеся варианты постепенно дорожали. Сейчас, говоря о росте стоимости квадратного метра, эксперты называют цифру 15-20%. Хотя в некоторых проектах «квадрат» подорожал на все 25-30%. Из-за повышения стоимости квадратного метра вырос и средний бюджет покупки - на сумму от 500 до 900 тысяч рублей.Сколько сейчас стоит жилье в Петербурге? Какую сумму нужно иметь на руках, чтобы позволить себе покупку жилья? Квартиры в каких комплексах выросли в цене больше всего, а где еще можно найти доступные варианты? Ответы на эти вопросы мы попытаемся найти вместе с экспертами - генеральным директором агентства недвижимости ГК «КВС» Анжеликой Альшаевой и начальником отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светланой Денисовой. Мы выясним, что повлияло на рост цен и что может повлиять на стоимость квадратного метра в будущем.Трансляция пройдет на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».