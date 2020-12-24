Девятилетний мальчик Коля Филонов пропал в Санкт-Петербурге. Дело более чем серьезное – по словам родителей, он вышел из дома в Шушарах практически раздетый, в резиновых тапочках. На улице тем временем около нуля градусов. О ребенке нет вестей с 15:00, а время уже близится к ночи. Причины, по которым он сбежал на улицу, не сообщаются. Мальчика вовсю ищут спецслужбы и добровольцы.- Приметы ребенка следующие: рост 137 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, глаза серо-зеленые. Был одет в кофту цвета хаки, спортивные штаны, голубые резиновые тапки и светло-зеленую шапку, - рассказывают поисковики отряда «ЛизаАлерт».По информации, опубликованной в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», мальчика видели в районе 16:00 на Дунайском проспекте. Если вы знаете что-то о местонахождении ребенка, просьба срочно позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи добровольцев.