«Комсомолка» собрала актуальные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 25 декабря 2020 года. За прошедшие сутки в Северной столице нашли инфекцию еще у 3756 человек. С начала этой недели горожанам можно вызвать врача на дом по телефону «122». Такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч человек, что решает проблему дозвона до поликлиник.- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 215 830 человек. Умерли от инфекции 7146 горожан (+72 за сутки), а выздоровели 126 171 (+2653), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Смольный утвердил план вакцинации населения Санкт-Петербурга. Согласно нему, в городе точно появятся 70 медпунктов, где можно будет сделать прививку. Куратором распространения вакцины назначили главврача Боткинской больницы Дениса Гусева. К слову, о нем – власти Северной столицы наградили руководителя стационара по поручению президента Путина, как и еще 12 других медиков высшего звена.Ученый из СПбГУ предполагает, что 26 декабря Санкт-Петербург начнет медленно приближаться к пику пандемии коронавируса, после чего можно будет говорить о плато. Тем временем в городе как никогда востребована услуга санитарных такси, которое доставляет больных на КТ. В день волонтеры отвозят больше 600 пациентов.В Смольном все же приняли небольшое смягчение запретов по коронавирусу ради общепита. Теперь ресторанам, барам и кафе все-таки можно работать на новогодних праздниках, но только на специальных зимних террасах. Остается надеяться на благоприятную погоду.Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 22 224 человек, из которых у 227 COVID-19 выявили за минувшие сутки. Полностью выздоровели 20 014 (+219), а умерли 221 (+14).