В Санкт-Петербурге ветеринары и неравнодушные горожане спасают собаку, которая сбила машина на Кольцевой автодороге. Пса \\"дворянской\\" породы, немного напоминающего овчарку, заметили автомобилисты в четверг, 24 декабря 2020 года. Животное лежало в снегу на безопасной части рядом с трассой.- На жиже из снега были видны дорожки - это собака ползла на безопасное место, - рассказали в соцсети очевидцы.Поначалу, увидев приближение человека, пес лаял и отползал подальше. Задние лапы у него подкашивались, одну он и вовсе волочил по земле.Неравнодушные автомобилисты приняли решение - пса надо спасать. Помочь вызвался петербуржец Сергей Лучинский, который приехал на место, забрал собаку и отвез ее в ветеринарную клинику.- В клинике назвали его Борн. Врачи сказали, что в снегу он пролежал около суток, - рассказали очевидцы.Рентген показал, что у Борна оторван таз, сломана лапа, которая сильно раздулась. По всей видимости, пса сбили на трассе, где он и остался лежать.Борн - молодой пес. Ветеринары говорят, что есть все шансы к восстановлению. Сейчас собака находится в клинике. Все желающие могут помочь псу, чтобы он снова смог ходить.