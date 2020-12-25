В поисках ярких огней и новогоднего настроения смело включайте в свой маршрут новогодний и Рождественский маркет на Елагином острове. С 25 декабря по 10 января в самом сердце зимнего парка среди архитектурного ансамбля откроются сказочные домики в разноцветных гирляндах.Прилавки наполнятся ароматными пряниками и разнообразными сладостями, теплыми вязаными вещами, сувенирами и игрушками ручной работы. Здесь можно найти уникальные изделия из дерева, текстиля, кожи, металла и керамики. А ценителям неподдельного вкуса предложат крафтовые виды сыров, свежие сладости и высококачественный мед.Это место, где вы сможете порадовать подарками себя и своих близких и получить эстетическое наслаждение от неповторимых видов уютного парка. Атмосферу праздника дополнит яркий свет новогодних огоньков Конюшенной площади и горячие напитки с теплой выпечкой.Режим работы новогоднего и Рождественского маркета на Елагином острове:с 25 декабря по 30 декабря 2020 года:будние дни с 15.00 до 19.00выходные дни с 12.00 до 19.00со 2 января по 10 января 2021года:ежедневно с 12.00 до 20.00Место: Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова (Елагин остров), площадь перед Конюшенным корпусом Адрес: Елагин остров, 4Д.