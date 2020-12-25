В Отделении Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти прокомментировали упрек в хамстве, прозвучавший на Большой пресс-конференции 2020 Владимира Путина: на грубость чиновников пожаловался житель ленинградского Волосова, инвалид Анатолий Терехов.Вскоре Администрация Ленобласти сообщила, что связалась с обиженным льготником и выяснила, что на хамство он наткнулся в одном из отделений Пенсионного фонда. Позднее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко разъяснил, что суть конфликта заключалась в повышении размера пенсии и что мужчине – и так избалованному льготами – отказали не без оснований.В Пенсионном фонде «Комсомолке» признались, что своим заявлением администрация их фактически подставила.– Несмотря на то, что Анатолий Терехов обращался в различные государственные учреждения, в том числе и социальные, пресс-служба правительства Ленобласти заявила журналистам, что ему «нахамили» в Пенсионном фонде. В итоге журналисты в интервью с Тереховым уже не спрашивали, в какую организацию или к какому чиновнику он обращался: они спрашивали, кто и как «хамил» ему в ПФР, – констатируют в Отделении Пенсионного фонда в Петербурге и области.По словам представителей ПФР, Терехов, который получает пенсию по инвалидности и ежемесячную выплату, решил, что ему недоплачивают до прожиточного минимума «до 12 300 рублей».– Но такой выплаты со стороны ПФР не существует, – отмечают в ведомстве.После того, как смска инвалида дошла Путину, началась проверка. На следующий день после пресс-конференции с президентом Терехова пригласили на «очную ставку».– Во время встречи Анатолий Николаевич не смог указать ни время, ни место, ни сотрудника, который ему «нахамил», – описывают в ПФР. – Управляющий Отделением принесла Терехову извинения и разъяснила вопрос выплат, в том числе сообщила, что прожиточный минимум в Ленобласти в 2020 году составляет 9247 рублей.