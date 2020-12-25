В Смольном продолжают обсуждать, может ли Санкт-Петербург на новогодние каникулы позволить себе ослабить часть «коронавирусных» ограничений. Пока Что риторика выдерживается такая: до Нового года – точно нет, а дальше – посмотрим. О текущей ситуации «Комсомолке» рассказал источник, близкий к городской администрации.Первое – до праздников никаких послаблений ждать точно не приходится. Уже с пятницы, 25 декабря, городские бары и рестораны перешли на урезанный режим работы: отныне они обязаны закрываться ровно в 19:00. А иначе – неизбежный визит межведомственной комиссии во главе с силовиками и целый каскад неприятностей.- На данный момент комитет по здравоохранению и прочие профильные ведомства больше всего беспокоят новогодние корпоративы, - констатировал источник. – Если крупные компании от них уж отказались, то насчет среднего и малого бизнеса такой уверенности нет. Между тем любой корпоратив – то есть, скопление большого количества людей в ограниченном пространстве – это мероприятие, потенциально опасное с точки зрения эпидемиологической обстановки.В таком режиме – до 19:00 – бары и рестораны будут работать до 1 января включительно. Что будет дальше – вопрос пока обсуждаемый.- Сейчас мы преодолели очень важный рубеж – в Санкт-Петербурге впервые за долгое время снизилось количество госпитализаций, - уточнил источник. – Если в ближайшие дни динамика останется положительной, часть ограничений можно будет ослабить. Когда будет принято окончательное решение – сказать трудно. Не исключено, что и 31 декабря, учитывая загрузку комитетов.Если все пойдет хорошо, барам и ресторанам в первую очередь продлят режим работы – до 23:00. Следующий этап – сокращение сроков их полного закрытия на один-два дня.- При этом важно понимать, что правила игры диктует все же эпидемиологическая обстановка, - констатировал источник. – То есть, до Нового года все еще может кардинально измениться – причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Стоит, впрочем, отметить, что речи о каких-то дополнительных ужесточениях на данный момент не идет вообще, ни на каком уровне. Но такой вариант развития событий, к сожалению, тоже нельзя сбрасывать со счетов.Напомним: ранее Смольный решил поддержать бары и рестораны, разрешив им открыть... зимние террасы. Сами рестораторы от такого решения остались не в восторге. Стоит отметить также, что о выходе города на плато по госпитализациям вице-губернатор Евгений Елин заявлял еще в середине ноября. Однако не срослось - с тех пор в Северной столице зафиксировали сразу несколько антирекордов.