В Санкт-Петербурге официально началось производство вакцины от коронавируса. Старт был дан в пятницу, 25 декабря 2020 года. Препарат \\"Гам-КОВИД-Вак\\", также известный как \\"Спутник V\\", будут выпускать на заводе компании \\"Биокард\\". Церемония официального открытия производства прошла в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина, федеральных министров и губернатора Северной столицы Александра Беглова.- Наша задача сейчас - масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить все регионы нашей страны, - сказал Михаил Мишустин.Александр Беглов отметил, что открытие линии по производству вакцины - это свидетельство высокой оценки усилий города по борьбе с пандемией.- Для нас большая честь, что петербургское предприятие начинает обеспечивать страну так необходимой вакциной от коронавируса, - сказал градоначальник.Планируется, что петербургский завод будет выпускать до 3-4 миллион доз вакцины в месяц.