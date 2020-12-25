Инвестиционный комитет при наблюдательном совете ВЭБ.РФ одобрил участие корпорации развития в финансировании завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе.Проект реализуется на балансе проектной компании ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» в рамках фабрики проектного финансирования. Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Срок запуска завода – 2023 год. Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год. Реализация проекта обеспечит существенный вклад в достижение ряда национальных целей. Среди прочего, проект обеспечит увеличение инвестиций в основной капитал, прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,6 млрд долларов США в год и ежегодных налоговых поступлений до 3 млрд рублей. На пике строительства завода будет задействовано порядка 8000 человек. На заводе будет создано 354 новых высокотехнологичных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы.- «Еврохим-Северо-Запад-2 – самый большой проект этого года в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ, - прокомментировал Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления. - Партнерами выступают 4 крупнейших коммерческих банка. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций составит до 99 млрд руб. без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличения бюджета Проекта при общей стоимости проекта около 124 млрд руб. без НДС. При поддержке ВЭБ.РФ в Кингисеппе создается новый промышленный кластер: корпорация развития уже финансирует крупнейший в России проект в газохимии (Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга). Для нас фундаментально, что проекты предусматривают комплексное развитие территорий. То есть, наряду с созданием производственных мощностей, возводится жилье и социальная инфраструктура.- В прошлом году «ЕвроХим» успешно запустил в эксплуатацию один из самых эффективных в мире заводов по производству аммиака - «ЕвроХим-Северо-Запад-1», - отметил Владимир Рашевский, Главный исполнительный директор, Председатель Правления, Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим». - И теперь мы рады объявить о начале строительства следующего предприятия. Это является частью нашей масштабной инвестиционной стратегии, направленной на создание в России новых промышленных мощностей с использованием наилучших мировых доступных технологий. Реализация инвестиционных планов «ЕвроХима» способствует росту несырьевого экспорта, позволяет создавать в российских регионах тысячи новых рабочих мест и существенно увеличивает налоговые поступления в местные и региональные бюджеты. Мы благодарны ВЭБ.РФ и его «фабрике проектного финансирования» за содействие в реализации проекта. Кроме того, этот проект стал одним из первых в России, по которому заключено Соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Наш проект – отличный пример того, как подобные механизмы на практике стимулируют рост инвестиций в экономику нашей страны».Общий объем реализованных при поддержке ВЭБ.РФ проектов нефтегазохимии (уже реализованных и реализуемых) достигает 5,5 трлн руб., участие ВЭБ – 1 трлн руб. При поддержке ВЭБ.РФ в Тобольске создан один из крупнейших мировых центров глубокой переработки углеводородов; реализуются масштабные проекты в Усть-Луге (создается крупнейший в России комплекс по переработке этансодержащего газа), Амурской области (Амурский ГПЗ), Тульской области (Щекиноазот), при участии группы ВЭБ.РФ финансируется строительство завода минеральных удобрений в Находке.