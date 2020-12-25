Вселенную Marvel знают все. Но русские супергерои не меньше популярны, чем Мстители! Баба Яга, Соловей-Разбойник, богатыри, Водяной, Змей Горыныч, Леший – это же настоящая сказочная вселенная, со своими законами, обычаями, правилами. И вот она обрела название. Встречайте – волшебная вселенная BY (BABA YAGA)!На днях с ней познакомились дети из челябинского клуба дзюдо «Ичибан» Кирилла Денисова – российского дзюдоиста, двукратного чемпиона Европы и пятикратного призера чемпионатов мира. И надо сказать, что фигурки русских сказочных персонажей необычно заинтересовали маленьких спортсменов! Это лишний раз доказывает, что детей вполне можно увлечь и нашими сказками. Вселенная BY – это же, можно сказать, самая древняя вселенная.Мини-фигурки русских сказочных персонажей и сами по себе хороши: можно собрать всю коллекцию и придумывать с ними свои собственные сказки. С каждым супергероем идут карточки, из которых можно узнать особенности характера каждого персонажа, а также правила для игры- ходилки. Ее можно приобрести отдельно, а правила просты и понятны даже для самых маленьких. Цель – дойти до финиша, не покидая игрового поля.Что ж, горящие глаза детей говорят сами за себя. Кстати, вселенная BY не только веселая; почему бы и не изучать по ней русскую культуру и обычаи? А изучать лучше всего через игровую форму, это вам любой педагог скажет.Приобрести русских супергероев и настольную игру-ходилку можно в народном магазине «Галамарт». Недорого, увлекательно, интересно – это вселенная BY!