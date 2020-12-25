«Россети» построили в Санкт-Петербурге для электроснабжения Петроградского района и Петровского острова цифровую подстанцию «Карповская». Объект ввели в эксплуатацию глава компании «Россети» Павел Ливинский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и гендиректор «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.«Правительство города уделяет большое внимание развитию энергетической инфраструктуры, – пояснил Максим Соколов. - Каждый новый электросетевой объект – это шаг к созданию цифровой городской среды. «Россети» демонстрируют комплексный подход: целенаправленно модернизируют систему электроснабжения целых районов города, создают резерв мощности на будущее».Эксперты отмечают, что подстанция «Карповская» мощностью 126 МВА повысит надежность и качество электроснабжения более 130 000 жителей города исторического центра Петербурга. Инвестиции составили 1,7 млрд рублей. Объект спроектирован с учетом возможности увеличения мощности почти в два раза – до 240 МВА (сейчас и в Петроградском районе, и на Петровском острове активно ведется строительство жилья и дорог).«Санкт-Петербург всегда был городом, открытым ко всему новому, – напомнил Павел Ливинский. - Наша задача – создать современную и надежную инфраструктуру, соответствующую статусу Северной столицы. Подстанция 110 кВ «Карповская» входит в состав комплексного проекта развития электросетей Петроградского района, в который компания инвестирует более 6,4 млрд рублей. Мы завершим эти работы в будущем году, планируется пуск еще нескольких питающих центров».Проект также включает в себя реконструкцию двух действующих объектов (110 кВ «Петроградская» и 35 кВ «Волхов-Петроградская»), строительство восьми современных центров питания 35 кВ (в сумме – 200 МВА) и прокладку кабельных линий (40 км). Акцент сделан на внедрении решений для современной городской среды. Подстанция построена с использованием цифровых технологий, организован автоматизированный учет электроэнергии, внедрено дистанционное управление.«Благодаря передовому элегазовому оборудованию подстанция является высоконадежной, экологичной, пожаробезопасной и компактной, что особенно важно в условиях плотной городской застройки», – подчеркнул Андрей Рюмин.