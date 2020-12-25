Почти весь 2020 год квартиры в новых домах дорожали: льготная ипотека спровоцировала ажиотажный спрос, который и подтолкнул стоимость квадратного метра вверх. В итоге получилось так, что при доступной ипотеке покупка жилья стала обходиться дороже. Например, сейчас будущим покупателям жилья на первый взнос по ипотеке придется копить больше и дольше. А как поведут себя цены на жилье в следующем году? Продолжат ли они повышаться или, наоборот, ценник откатится назад? Все-таки уровень жизни и доходы среднестатистических россиян не растут, и цены на недвижимость для большинства людей становятся все недоступнее.Какой рост цен мы можем увидеть в следующем году? Имеет ли смысл торопиться с покупкой квартиры или стоит подождать скидок? Есть ли у покупателей возможность снизить бюджет покупки и какие инструменты в этом могут помочь? На эти и многие другие вопросы ответят наши эксперты - генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева и начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.Трансляция пройдет 26 декабря в 13:03 на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».