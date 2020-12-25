Рекордный ростС начала года цены на квартиры в строящихся домах Петербурга выросли на 15-20%. Это самое большое подорожание квадратного метра за минувшее десятилетие.- Сильнее всего дорожала недвижимость в сегменте масс-маркет - именно такое жилье раскупалось быстрее, а значит и цены активно росли. В некоторых наших проектах мы фиксировали увеличение стоимости на 25%. Элитное жилье и квартиры бизнес-класса тоже дорожали, но не такими темпами, как масс-маркет, - говорит генеральный директор «Агентство недвижимости КВС» Анжелика Альшаева.К росту цен привело сразу несколько факторов. Из-за нестабильной экономики, дешевеющего рубля и пандемии спрос на новостройки заметно вырос. И, как следствие, цены тоже начали повышаться.- В ситуации неопределенности люди стремятся сохранить и защитить свои накопления, а недвижимость была и остается одним из самых надежных и понятных способов это сделать. Сокращение предложения на рынке и появление льготной ипотеки только подстегнуло рост спроса и цен, - считает начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.Что мы имеем сейчас? «Квадрат» подорожал во всех классах жилья и в среднем стоит 130-140 тысяч рублей. Из-за повышения стоимости квадратного метра вырос и средний бюджет покупки. А значит увеличился и размер первого взноса по ипотеке.Что дальше?Говорят, в этом году жилье купили даже те, кто собирался сделать это в перспективе ближайших двух-трех лет. Остальных волнует вопрос: что будет с ценами в 2021 году?- Заниматься прогнозами - дело неблагодарное, потому что произойти может все, что угодно. Уходящий год это наглядно показал. Мы предполагаем, что ситуация на рынке стабилизируется и рост цен составит 7-8%, - говорит Анжелика Альшаева. - Дешеветь недвижимость точно не будет, так как для этого нет объективных причин: себестоимость строительства увеличилась, спрос растет, а предложение сокращается. Кроме того, в Петербурге традиционно высокая доля региональных клиентов, многие покупают жилье для детей, которые приезжают учиться в Северную столицу. Например, в этом году 70% поступающих в городские вузы студентов - жители других регионов. Кто-то будет жить в общежитии, кто-то снимать квартиру, а некоторые предпочтут собственное жилье.Только вот в последние годы новостроек в продажу в Петербурге выходит все меньше. Сказался переход строительных компаний на эскроу-счета, новые правила работы с банками - теперь на переговоры и согласование кредитных договоров уходит гораздо больше времени. Льготная ипотека заметно «подогрела» рынок, но объем предложения сильно не вырос.- В этом году по объемам ввода жилья мы будем близки к цифрам 2019-го, но новых проектов на рынок выходило мало, в основном выводились новые пусковые очереди строящихся проектов. Так что предложение с конца прошлого года существенно сократилось, - подтвердила Светлана Денисова. - Но недвижимость всегда останется «тихой гаванью» для сбережения средств во времена нестабильности. Поэтому спрос на нее будет подталкивать цены к росту, хотя таким высоким, как в уходящем году, он не будет.Грамотная экономияЧто остается тем, кто будет вынужден покупать жилье по новым, высоким ценам? Искать возможность снизить стоимость квартиры, но без ущерба качеству. Сделать это можно разными способами. Например, воспользовавшись современными онлайн-технологиями.- В 2019 году мы открыли онлайн-магазин квартир, и он сразу завоевал популярность у покупателей. Тем более, скидка на квартиру при покупке в нем составляет 100 тысяч рублей. Но самое главное, что это быстро и удобно, потому что покупателям не нужно приезжать в офис застройщика, все можно оформить дистанционно с усиленной электронной подписью. Сейчас через онлайн-магазин у нас проходит до 70% сделок, в нем аккредитовано 15 банков. Этот сервис пользуется спросом, и мы продолжаем его развивать, - говорит Анжелика Альшаева.По-прежнему выгоднее покупать недвижимость на ранних этапах строительства, хотя с переходом застройщиков на счета эскроу большой экономии не получится.- Раньше разница между стоимостью квадратного метра на старте продаж и перед вводом в эксплуатацию могла достигать 40-50%. Сейчас этот разброс стал намного скромнее - 20-25%, и имеет явную тенденцию к уменьшению. Но такова плата за надежность, ведь деньги дольщиков находятся в банке, а застройщики строят на кредитные средства, - добавляет Светлана Денисова. - Еще один грамотный способ экономии - покупка квартиры с отделкой. Такой вариант очень удобен для ипотечных покупателей, которым тяжело сразу же вкладываться в ремонт. Отделка от застройщика дешевле, а ее качество в последние годы заметно выросло.А вот скидок от застройщиков ждать не стоит. По крайней мере, пока. Со временем они обязательно появятся, так как это хороший способ привлечь внимание покупателей к определенному комплексу. Но пока недвижимость продается и так.