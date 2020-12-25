Рестораторы Санкт-Петербурга из недавно умершей «карты сопротивления», посвященной борьбе с ограничениями по коронавирусу на новогодних праздниках, создали петицию с обращением к Владимиру Путину с просьбой проверить обоснованность действий Смольного. Напомним, что самых активных протестующих из числа баров «угомонили» уголовными делами. С другими, более мирными, власти Северной столицы нашли компромисс. Например, общепиту предложили кормить гостей на улице на зимних террасах, используя мебель и зонтики.«Морозное ноу-хау» в среде рестораторов приняли, мягко говоря, в штыки.- Я думаю, что вряд ли хоть один здравомыслящий человек захочет есть на морозе, - рассказал «КП-Петербург» Александр Коновалов, бизнесмен и главный идеолог протестного движения рестораторов.Предприниматель рассказал, что другого выхода, кроме как обратиться к Путину, у них не осталось. В петиции бизнесмены просят проверить меры Смольного на здравый смысл, а также отмечают, что запреты в первую волну коронавируса, принятые правительством РФ и Путиным, были куда эффективнее. Под обращением подписалось больше 200 человек к позднему вечеру 25 декабря.- Никакой поддержки не предложено. Решения властей приняты небрежно и наспех, не продумав последствия. Так случилось, что самые серьезные ограничения в деятельности нашей отрасли пришлись на самые пиковые моменты каждого из сезонов, не просто не сформировав прибыли, а сформировав прямые убытки, - пишут рестораторы в петиции.Отдельным пунктом владельцы баров, кафе и ресторанов просят уволить вице-губернатора Евгения Елина, который контролирует коронавирусные меры в Санкт-Петербурге. Бизнесмены пишут, что оскорблены некоторыми высказываниями чиновника в СМИ.Добавим, что ранее Смольный подготовил для малого бизнеса третий пакет мер поддержки, введя, к примеру, ряд налоговых льгот.