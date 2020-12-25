Шестнадцать малышей госпитализировали из-за отравления чем-то неизвестным в детском саду №6 «Колокольчик», который находится в городе Пучежа Ивановской области. Сейчас дети находятся под пристальным присмотром медиков в Кинешемской ЦРБ. При этом всего на здоровье пожаловались 43 ребенка.Спустя сутки местный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья.- Сотрудники СК изъяли образцы продуктов питания из детского дошкольного учреждения и отправили их на экспертизу. Также сейчас ведется другая работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Действиям должностных лиц детсада дадут надлежащую правовую оценку. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области.Добавим, что если виновных найдут, то им грозит до 6 лет лишения свободы с крупным штрафом.