«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 26 декабря 2020 года. За прошедший день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3751 человек. По словам губернатора Александра Беглова, медики видят тенденцию к снижению распространения COVID-19 в городе. Однако накануне Северная столица установила очередной антирекорд по числу госпитализаций за сутки – в стационары отправились 1028 больных инфекцией.- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 219 581 человек. Умерли от инфекции 7222 горожан (+76 за сутки), а выздоровели 129 205 (+3034), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Из хороших новостей – в Санкт-Петербурге официально открыли первое производство вакцины от коронавируса. Компания займется выпуском отечественной прививки «Спутник V». Планируется, что завод будет поставлять от 3 до 4 миллионов доз вакцины в месяц.По словам Смольного, сейчас около 70 тысяч больных коронавирусом в Северной столице лечатся на дому. 29 тысячам из них прописаны бесплатные препараты, другие же переносят заболевание бессимптомно или в совсем легкой форме.Добавим, что петербургские рестораторы из резонансной «карты сопротивления» восстали «из пепла» и вновь пожаловались на ограничительные меры городских властей в новогодние праздники. Только на этот раз бизнесмены адресовали письмо лично президенту Путину и попросили навести порядок на его родине.Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 22 453 человек, из которых у 229 COVID-19 выявили за минувшие сутки. Полностью выздоровели 20 287 (+273), а умерли 227 (+6).