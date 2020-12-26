Петербурженке Марии поднадоела «вековая» седина своего любимого супруга, и она решила кардинально омолодить его. Теперь подписчики ее аккаунта в «ТикТоке» спорят из-за того, а не подменила ли жена себе мужчину.В начале ролика Мария рассказывает, что познакомилась с любимым, когда ему было 34 года. Тогда он уже покрылся сединой. А теперь – и подавно. Жена сетует, что до 27 лет ее супруг выглядел жгучим брюнетом, чего ей так и не довелось увидеть. В итоге инициативная женщина повела свою половину в барбершоп, где приказала «поколдовать» над ним. Не обошлось и без покраски. Пользователи соцсети настолько удивились результату, что усомнились правдоподобности видео.- Это не он! А где часы, которые на руке были?- Это реально он? Лет 20 скинул. Потрясающе.- Это какой-то пункт обмена мужьями, где вместо старого дают нового?Мария позже опубликовала другое видео и заверила, что мужа она никогда не будет подменять, и он самый что ни на есть настоящий. Тогда на пару посыпались комплименты.- Женщины делают дорогостоящие процедуры, ботокс, подтяжки для омоложения. Мужчина – покрасил волосы и сразу минус 30 лет!- Блин, реально один и тот же! Я пересмотрела раз 6. Все же, как оттенок волос меняет возраст и внешность… Нет, еще раз пересмотрю, не верится…- Ах, как хорошо! А мой был кудрявый, но мне достался лысый. С ним такое не сработает!Тем временем ролик стал вирусным и набрал уже больше 300 тысяч лайков, 8 тысяч комментариев и 13 тысяч репостов.