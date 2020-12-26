Несмотря на критику некоторых рестораторов и жалобы Путину, часть владельцев общепита уже получили первые разрешения на создание «зимних кафе» во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге. Напомним, что из-за ограничений по коронавирусу с 30 декабря по 3 января заведения должны быть закрыты. Смольный предложил альтернативу – кормите людей на улице, оборудовав пространство с уличной мебелью и зонтиками.- Рестораторы начали подавать заявки на «зимние кафе» через сайт КИО. Упрощенный порядок размещения уличной мебели действует с 25 декабря по 10 января. Столики и зонты могут стоять на улице только с 8:00 до 0:00. На ночь мебель необходимо убрать в помещение заведения. При организации «уличных кафе» должен быть обеспечен проход шириной не менее 1,5 метров для пешеходов и уборочной техники, - сообщают в пресс-службе Смольного.Как добавляют в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, данные правила позволят общепиту работать в новогодние праздники «с наименьшими рисками для здоровья посетителей». В Смольном уже оценили упрощенный порядок размещения уличной мебели и планируют ввести его и на следующие туристические сезоны в Северной столице.