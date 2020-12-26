Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал некоторые подробности касаемо долгожданного старта вакцинации от коронавируса в Северной столице. Предполагается, что горожан пока будут прививать отечественным «Спутником V». Для этих целей откроют 70 медпунктов. Напомним, что масштабное производство этой вакцины накануне запустилось в Санкт-Петербурге. Завод обещает поставлять от 3 до 4 млн доз прививки в месяц, в том числе для родного города.- На субботнем объезде с губернатором Александром Бегловым Олег Николаевич Эргашев сообщил, что вакцинация населения в Санкт-Петербурге начнется в конце января 2021 года, - ответили «Комсомолке» в аппарате вице-губернатора.От коронавируса пока привились только немногим более 3 тысяч петербуржцев. Это объяснимо, ведь сначала вакцину «забронировали» для учителей, медиков и соцработников. Смольный ожидает от Минздрава еще 100 тысяч доз прививки к Новому году, но просит от федерального центра еще 300 тысяч «добавки».