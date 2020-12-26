Смольнинский районный суд оставил под стражей вдову рэпера Энди Картрайта, которую обвиняют в убийстве и расчленении супруга. В следственном изоляторе Марина Кохал встретит Новый год и просидит там еще минимум 2 месяца – по 28 февраля 2021 года.- Адвокаты женщины вновь просили избрать ей домашний арест или другую меру, не связанную с лишением свободы, - отмечают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Напомним, следствие пытается доказать вину Марины Кохал уже пятый месяц – все из-за того, что часть органов мужа якобы исчезли. Одной из версий убийства является смертельная инъекция сильнодействующего препарата под кожу музыканта. Адвокаты вдовы, естественно, настаивают на своем и твердят, что виновата передозировка наркотиками.Ранее «Комсомолка» публиковала план по избавлению от тела мужа, который Марина Кохал составила заранее. К примеру, после расчленения она сделала себе напоминание, что нужно не забыть отмыть паркет, все решетки в душе и шторы с занавесками. Однако защитники женщины уверены, что заметки Кохал являются обычными тезисными набросками для адвокатов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Отпраздновал трехлетие в детдоме»: Сына расчлененного Энди Картрайта не отдают родственникамБабушка малыша под подозрением в пособничестве в убийстве, но обвинение ей так и не предъявили (подробности)«Лопата, уксус, крысы»: Марина Кохал заранее составила план избавления от тела рэпера Энди Картрайта«КП» публикует скрин записок жены музыканта, которые она сделала после его смерти (подробности)«Это убийство, в передозировку я не верю»: Мать рэпера Энди Картрайта рассказала об отношениях сына и его женыПо словам Валентины Юшко, музыкант в последнем разговоре сказал, что собирается вернуться на Украину (подробности)