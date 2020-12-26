«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 27 декабря 2020 года. За прошедшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3755 человек. С понедельника, 28 декабря, власти планируют ввести в эксплуатацию дополнительные койки для больных коронавирусом в госпитале в «Ленэкспо». В общей сложности в стационаре добавят еще 2,5 тысячи мест, но не сразу, а постепенно.- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 223 336 человек. Умерли от инфекции 7304 горожан (+82 за сутки), а выздоровели 133 111 (+3906), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что вакцинация населения Северной столицы начнется в конце января 2021 года. В этом поможет и петербургский завод, запустивший производство вакцины. В итоге в месяц планируется выпускать от 3 до 4 млн доз.Городским рестораторам выдали первые разрешения на «зимние кафе». Они нужны, чтобы иметь единственную возможность работать в новогодние праздники в обход запретам Смольного. Однако некоторых настораживает, комфортно ли будет гостям трапезничать на морозе. К слову, власти, заручившись поддержкой Следкома, полиции и Роспотребнадзора, вновь нагрянули в рейды по барам, работающим поздним вечером и ночью вопреки ограничениям. Шесть заведений опечатали, а 259 посетителям вручили административные протоколы. Среди них были и наши журналисты, опубликовавшие с места облавы горячий во всех смыслах репортаж.Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 22 683 человек, из которых у 230 COVID-19 выявили за минувшие сутки. Полностью выздоровели 20 502 (+215), а умерли 227.