Последние данные статистики коронавирусной пандемии в России сообщили в федеральном оперативном штабе. По итогам утра 27 декабря 2020 года, количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге составляет 227 097 человек, причем 3761 случай заражения подтвердился за минувшие сутки.Выздоровело с начала пандемии уже 136 239 петербуржцев. Из их 3128 пациентов выписали за сутки. Но, увы, не обошлось и без пополнения скорбной статистики: прошедшие сутки принесли нам еще 74 смерти от «ковида». В результате общее число погибших от инфекции петербуржцев составило 7378.В Ленинградской области суточное количество заразившихся также пока превалирует над числом выздоровевших. За сутки инфекцию подтвердили у 229 человек (22 912 зараженных с начала пандемии), а выписали 213 человек (20 715 выздоровевших всего).К счастью, летальных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Ленобласти не зафиксировали, а потому количество погибших остается равным 227.Всего в России с начала пандемии заразилось 3 050 248 человек, выздоровело 2 450 829 человек и погибло 54 778 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 декабря 2020 года: Сроки начала прививочной кампании и ввод новых коек в госпитале в «Ленэкспо»Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 27 декабря 2020 года (подробности)